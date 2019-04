El rector, a los futuros universitarios: "La Universidad de La Rioja os abre las puertas del mundo"

Ante los más de 400 asistentes al Sábado de Puertas Abiertas, el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, ha destacado ante los futuros universitarios y sus familias que "la Universidad de La Rioja os abre las puertas del mundo".

La UR registra una de las mayores tasas de graduados que han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad extranjera. El rector ha señalado que "en tres años hemos duplicado el número de alumnos que participan en programas Erasmus: hemos pasado del 10 al 20%. Significa que 1 de cada 5 estudiantes pueden completar sus estudios en el extranjero. Les aseguró que en una tasa de movilidad que no es superada por casi ninguna universidad española".

Por otro lado, ha subrayado las grandes oportunidades que ofrece la UR en la promoción de la empleabilidad de los titulados. "La inmensa mayoría de nuestros estudiantes –ha indicado- hacen prácticas externas en empresas e instituciones de la región; en muchas ocasiones, dichas prácticas continúan en un Trabajo Fin de Grado desarrollado en la misma empresa, lo que aumenta enormemente las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo". "Existe una leyenda urbana –ha añadido- respecto a las universidades privadas que dice que los que estudian en ellas tienen el trabajo asegurado; déjenme decirles que nuestra universidad, siendo pública, ha tejido redes con los sectores económicos que son insuperables".

Seguidamente, apelando directamente a los futuros universitarios, Rubio ha compartido con ellos qué va a significar su primer año en la Universidad: "¿Qué os vais a encontrar si nos elegís? No nos tenemos que engañar: el primer curso es de transición, no es fácil. Os tendréis que esforzar. El nivel de exigencia es máximo, como la sociedad requiere". "¿Qué os ofrecemos? – ha proseguido-: Os acompañaremos. Vamos a estar a vuestro lado, no os dejaremos desfallecer. Todo nuestro personal está volcado para que cada uno de vosotros supere la aventura que significa ser universitario. Es un nivel de atención que no encontraréis en otras universidades más grandes".

Además del rector ha intervenido el vicerrector de Estudiantes, Rubén Fernández, que ha mostrado las múltiples oportunidades que ofrece la Universidad de La Rioja no sólo en el ámbito académico sino en el aspecto cultural, deportivo y social.

Esta actividad culmina la Semana de Puertas Abiertas en la que la Universidad de La Rioja ha presentado sus instalaciones y oferta académica para el curso 2019-2020 a los futuros universitarios y sus familias.

Tras el acto de bienvenida, los asistentes -familias y estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos de grado superior- han tenido la oportunidad de conocer de cerca la oferta académica, el profesorado y las instalaciones de cada una de las facultades y escuelas de la UR.

Un completo programa de presentación de la UR

Esta actividad cierra el programa de presentación de los estudios de Grado de la UR a través de 70 charlas informativas en centros de La Rioja y comunidades limítrofes, así como la participación en 8 ferias educativas.

En el curso 2019-2020, la Universidad de La Rioja impartirá 19 títulos de Grado con 45 especializaciones y 2 dobles grados en Matemáticas e Ingeniería Informática y en Ingeniería Agrícola y Enología. Además, para los estudiantes de determinados ciclos formativos de grado superior se les reconocerán 60 créditos en los Grados en Enología, Ingeniería Informática, y Turismo.

"Tu universidad pública"- "Estamos cerca para llevarte muy lejos"

El programa de Puertas Abiertas, cuyo lema este año es 'Estamos cerca para llevarte muy lejos', permite conocer el campus personalmente con un recorrido por sus edificios, laboratorios, aulas y otras instalaciones.

La Universidad de La Rioja presenta como uno de sus principales valores el ser una universidad pública.

Su campus es el primero de España en la ratio estudiantes/ laboratorio, lo que garantiza un aprendizaje con todos los medios prácticos al alcance de los estudiantes. Estas instalaciones son las que los futuros universitarios y sus familias han podido conocer a lo largo de la semana del 1 al 6 de abril.

Durante las jornadas de Puertas Abiertas, estudiantes y familias también pueden resolver las dudas sobre el acceso a la Universidad, conocer con detalle la oferta académica y el sistema de aprendizaje de la UR, que cuenta con un equipo de profesores cercano y plenamente disponible.

Así mismo, los futuros estudiantes podrán descubrir el programa de empleabilidad de la UR, que oferta un 100% de prácticas en todos los Grados y conocer los programas Erasmus y de intercambios internacionales que cuentan con becas específicas para favorecer la incorporación de una experiencia internacional en el proceso de formación.

El sábado de Puertas Abiertas, 6 de abril, se desarrollará en horario de mañana (comienza a las 11.00 horas en el Polideportivo universitario) y los futuros estudiantes universitarios podrán visitar la Facultad o Escuela por la que muestran preferencia y conocer las principales instalaciones del campus: biblioteca, laboratorios, talleres, aulas de idiomas, salas de informática, polideportivo, etc., así como la Oficina del Estudiante y conocer también las distintas opciones de alojamiento en las residencias universitarias.

Dobles grados

La Universidad de La Rioja da la oportunidad de obtener el Grado en Matemáticas y el Grado en Ingeniería Informática con un programa de cinco años.

A este doble grado se añadió en el curso 2018-19 la posibilidad de obtener conjuntamente el título en Ingeniería Agrícola y Enología, en el que el estudiante puede obtener el título de Grado en Ingeniería Agrícola con Mención en Industrias Agrarias y Alimentarias al concluir el 4º curso, y el título de Grado en Enología con la intensificación en Ingeniería Enológica al finalizar el último semestre de la programación (5 años y medio en total).

Este año se ha añadido la posibilidad de obtener el Grado en Ingeniería Informática en 3 años para aquellos estudiantes que posean los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, al reconocerles 60 créditos.

Esta opción se ofrece desde el pasado curso para obtener los Grados en Turismo y en Enología a los estudiantes de los ciclos formativos de grado superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en Guía, en Información y Asistencias Turísticas y en Gestión de Alojamientos Turísticos; y en Vitivinicultura, respectivamente. A todos ellos se les reconocerán 60 créditos en los Grados en Turismo y en Enología y podrán realizar el grado en 3 años en lugar de en 4.