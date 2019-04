La US recibe a los futuros universitarios en el Salón de Estudiantes y Ferisport

Bajo el lema 'Inicia Sesión. Join US', la XXIV edición del Salón de Estudiantes y Ferisport mostrará a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato la oferta formativa, de investigación, cultural y de servicios de la Universidad de Sevilla. La cita se celebra durante seis días, del 8 al 13 de abril, en el Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales y es uno de los eventos de mayor relevancia dirigido al alumnado preuniversitario.

Para la puesta en funcionamiento del Salón, la US cuenta con 1.124 colaboradores entre estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, etc. En total, cuenta con 54 stands de información, 25 de los cuales pertenecen a los centros universitarios (Facultades y Escuelas), agrupados según la rama de conocimiento a la que están adscritos los estudios que imparten. Del resto, 24 proporcionan información sobre los servicios que ofrece la US y cinco sobre los centros adscritos.

Los servicios centrales se agruparán en función de las temáticas sobre las que pueden apoyar, asesorar y acompañar al estudiantado. Para facilitar el conocimiento de estos servicios se propone a los asistentes que participen en una gymkhana y en el resto de las actividades que posibilitarán que el alumnado visitante pueda conocer mejor la Universidad de Sevilla. Con motivo del V Centenario de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, este aniversario será la temática sobre la que versará la actividad Gymkhana 2019. ¡Rumbo a la US!.

El Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales será el escenario del evento. Los primeros días están destinados al alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. Está previsto que el Salón sea visitado por 206 centros de varias provincias de Andalucía y Extremadura que traerán más de 18.700 alumnos. El sábado 13 de abril es un día que se dirige tanto a las familias del estudiantado como a aquellas personas interesadas en el acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años.

En los espacios reservados para Ferisport se podrá conocer y disfrutar la oferta deportiva a través de un recorrido diseñado a través de una amplia gama de juegos. Durante la visita, se podrán conocer las instalaciones del SADUS, donde miles de estudiantes universitarios/as tienen la oportunidad de practicar deporte y compaginarlo con los estudios.

El Salón de Estudiantes y Ferisport le otorga una gran importancia a la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, asociado a este evento y con el objetivo de fomentar la participación del estudiantado universitario, se desarrollan convocatorias como el Concurso de Cartel Salón US. El ganador del primer premio del Concurso de Carteles del XXIV Salón de Estudiantes y Ferisport ha sido José Andrés Gil Piñero, estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla.