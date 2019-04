Convocado el Primer Premio de Investigación sobre "Tecnologías en las Empresas Turísticas"

NEC Ibérica y la Escuela Universitaria de Turismo "Altamira" de la Universidad de Cantabria, han convocado este curso el Primer Premio de Investigación sobre "Tecnologías en las Empresas Turísticas", dirigido a los alumnos de Grado o postgrado de la Escuela Universitaria de Turismo en este curso académico.

Un turismo inteligente necesita de ideas innovadoras que aporten valor a lo ya establecido. Por eso, estos premios surgen para intentar incentivar la creatividad de los estudiantes de turismo, siendo ellos los próximos diseñadores del futuro.

Habrá un primer premio y dos accésits que estarán dotados con una cantidad de 1.000 € y un diploma acreditativo para el primer premio, una cantidad de 500 € y diploma para el primer accésit y una cantidad de 250 € para el segundo accésit y diploma. El jurado podrá otorgar el premio compartido.

Los trabajos deberán ir enfocados a la Aplicación, Usos e Ideas Innovadoras de las Tecnologías en las Empresas e Instituciones del sector turístico, y se tratará en cualquier caso de trabajos originales que podrán ser presentados por alumnos individuales o por grupos de alumnos. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de Mayo de 2019.

Además del Primer Premio, hay 2 accésits para los trabajos seleccionados en segundo y tercer lugar, incluyendo en todos los casos el Diploma Acreditativo correspondiente. El Jurado estará compuesto por 6 miembros, aportando tres por parte de la Escuela de Turismo Altamira y otros tres por parte de NEC Ibérica.

En relación con la Convocatoria de esta Primera Edición del Premio de Investigación sobre "Tecnologías en las Empresas Turísticas", Modesto Piñeiro, Presidente de la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza, ha declarado: "Hoy día no se concibe el mundo sin las nuevas tecnologías y desde la Escuela de Turismo Altamira apostamos firmemente por ellas y este premio es una oportunidad para nuestros alumnos de poner en práctica sus conocimientos del sector turístico presentando proyectos aplicando el uso de las nuevas tecnologías. Agradezco a NEC Ibérica, líder mundial proporcionando soluciones IT y de comunicación, por esta importante colaboración patrocinando el Primer Premio de Investigación sobre "Tecnologías en las Empresas Turísticas", que sin duda demuestra su apoyo no solo al mundo empresarial sino también al educativo".

Por parte de NEC Ibérica, su Consejero Delegado D. Jaime Serrano indica que "Nuestra colaboración en la formación de este primer premio de tecnología no hace más que confirmar la firme apuesta por el gran potencial que existe en las universidades españolas en cuanto a desarrollo e innovación del futuro. Las nuevas generaciones tienen un gran reto por delante en su idea de cambiar el mundo y NEC quiere dar todo su apoyo aportando los mecanismos necesarios para desarrollar esas ideas. En este caso nos centramos en el turismo inteligente, conocedores del importantísimo valor que tiene este sector para la economía española, para seguir creciendo como potencia mundial y ofrecer las mejores prestaciones que estamos seguros muchos de los alumnos que se presentarán a este certamen aportarán con sus brillantes ideas".