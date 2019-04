YouTube, la plataforma que apuesta por el aprendizaje de la ciencia

Carmen García Madrid

Muchas son las personas que no se acercan a la ciencia porque consideran que es un tema poco atractivo o difícil de entender, sin embargo, esta materia está despertando en España el interés de millones de usuarios gracias a la plataforma YouTube, que llega a un público cada vez más joven. Existen numerosos canales dedicados a esta disciplina que contribuyen a acercar la ciencia a todo tipo de público. Algunos de los protagonistas que hacen posible esto, detallan cómo ha surgido esta idea.

¿Cómo está siendo la acogida de tu canal por parte de los usuarios y en general de los canales de ciencia? QUANTUM FRACTURE (José Luis Crespo)

A mi parecer está siendo muy buena. Creo que todos veníamos con el prejuicio de que la ciencia no interesa, ya que no es habitual ver espacios dedicados a ella en tv y en radio. Por eso impacta cuando decenas de miles de personas ven tus vídeos, incluso cuando ves que pueden estar en la pestaña de Tendencias junto con otras temáticas. La ciencia claramente interesa. De hecho, ¿cómo no va hacerlo? El Universo es un lugar alucinante.

¿Cuál es tu principal objetivo con esta plataforma (YouTube)? QUANTUM FRACTURE (José Luis Crespo)

Siento que tiene un doble objetivo: por un lado siempre está el deseo de que la gente sepa un poquito de lo que a ti te apasiona. Saber transmitirlo correctamente, tanto con el rigor necesario como con claridad, es uno de los retos que a mí más me impulsan a seguir siendo youtuber. Y el otro objetivo es simplemente entretener. Que la gente pase un buen rato aprendiendo algo nuevo. Si la gente no lo disfrutara no volverían a mi canal a por más. Para mi la divulgación científica es esta mezcla equilibrada entre entretenimiento y educación.

¿A qué público van dirigidos tus vídeos de YouTube? DERIVANDO (Eduardo Sáenz De Cabezón Irigaray)

A todo tipo de público, y es intencional esa diversidad. Los vídeos de Derivando son variados en sus temáticas y niveles, siempre dentro de las matemáticas. La intención es que todos aporten algo a una variedad lo más grande posible de gente, desde quien sabe muchas matemáticas y le gustan a quien no tiene interés en ellas y no sabe que le pueden gustar.

Haciendo un análisis de los vídeos que más se ven y de los comentarios, etc. Veo que la mayor parte del público de Derivando son personas entre 16 y 26 años que están estudiando, pero también hay mucha gente que ha llegado a esos vídeos de una manera totalmente fortuita y ha descubierto que puede disfrutar de temas matemáticos que no esperaban.

¿Qué problema consideras que tiene la ciencia en general, y en tu caso las matemáticas, en la sociedad española? DERIVANDO (Eduardo Sáenz De Cabezón Irigaray)

La ciencia y las matemáticas en España están en un buen momento en cuanto a la calidad de la investigación que se hace y, en el caso de las matemáticas, también en cuanto al prestigio académico y a la empleabilidad.

Sin embargo, hay algunas cosas que podrían mejorar en cuanto a la gestión de la ciencia. Creo que nuestro país necesita una estructura capaz de atraer talento de fuera y de fijar proyectos de investigación y para eso se necesitan sobre todo buenas condiciones para el personal investigador.

Otro problema es la consideración de la ciencia y sus argumentos en algunos temas que son preocupantes, como el desprestigio de las vacunas o la negación del cambio climático, en una especie de cruzada de la ignorancia disfrazada de pensamiento crítico, que hace mucho daño. Por ello es clave que la ciencia y las matemáticas estén presentes en la conversación y en la cultura de forma natural.

¿Cómo crees que se enseña en los colegios?

Hay muchísimos profesores y profesoras haciendo enormes esfuerzos por una enseñanza de las matemáticas profunda, adecuada y con sentido. Hay muchas dificultades y, a mi juicio, una de ellas es un currículum demasiado amplio y desactualizado. Estamos ante un momento de muy buenas oportunidades para la enseñanza de las matemáticas de la mano de las nuevas tecnologías, que pueden ayudarnos a depender menos de los cálculos mecánicos en la enseñanza de las matemáticas y a personalizar los aprendizajes, atender realmente a la diversidad en la enseñanza de las matemáticas.

Veo con preocupación la falta de matemáticos para cubrir las plazas de profesorado de secundaria, porque es un momento clave y la formación del profesorado es esencial a todos los niveles. Aquí creo que tenemos mucho que hacer tanto las instituciones educativas y científicas como la sociedad en general.

Estamos en un buen momento para las matemáticas y debemos aprovecharlo, la sociedad entera se va a beneficiar de eso.

¿Por qué hay una brecha de género en las carreras STEM?DEBORAH (Deborah García Bello)

En las carreras STEM se matriculan tantos chicos como chicas. La media es del 50%. Pero si analizamos carrera por carrera, sí hay más chicas matriculadas en carreras científicas vinculadas a la salud, como Farmacia o Medicina, donde el 75% son chicas. También hay más chicos en ingenierías, donde de media son el 70% de matriculados. En los países donde se supone que hay mayor libertad de elección, estos porcentajes son muy similares. De haber un problema, desde luego no está en la infrarrepresentación femenina en las carreras STEM, sino en si realmente gozamos de la misma libertad de elección y si tenemos las mismas oportunidades. Desgraciadamente aún hay entornos en los que no se ve apropiado que una chica estudie una ingeniería, y también hay entornos en los que se disuade a los chicos de estudiar carreras feminizadas como Enfermería. Por ese motivo creo que el enfoque apropiado es animar tanto a chicos como a chicas a elegir libremente sus carreras de acuerdo a sus pasiones e intereses, con la convicción de que todos los estudios dignifican. Es decir, no hay carreras más importantes que otras, ni formas de conocimiento más importantes que otras. Ni siquiera hay carreras que te garanticen un estatus socioeconómico. Sí es cierto que en la actualidad una de las carreras de más prestigio y que suele verse como garantía de estatus socioeconómico es Medicina, y ahora mismo es una carrera mayoritariamente femenina. En el pasado no era así.

Si avanzamos en edad, una vez superados los estudios de grado, sí podemos hablar de brecha de género con respecto al salario o a la oportunidad de hacer carrera profesional. La maternidad está en el centro de esta conversación. Si nos fijamos en la investigación científica, tras el grado viene el máster, y a continuación el doctorado, con el que aprender a investigar. Terminamos el doctorado en la franja de edad clave en la que decides si quieres formar una familia. En caso afirmativo, formar una familia puede suponer apartarte del ámbito de la investigación científica durante uno o dos años. En ciencia es tiempo suficiente como para haberte quedado atrás. Ese es uno de los motivos por los que en el ámbito de la investigación pública y en el ámbito académico, hay menos mujeres en puestos de mando, como investigadoras principales, catedráticas o rectoras.

No podemos obviar que, sumado a la maternidad, también hay sesgos que van en contra de la contratación de mujeres. Para reducir esta brecha, algunas empresas privadas han incluido el apoyo a carreras profesionales de mujeres como parte de la RSC, tomando medidas concretas. Multinacionales de la envergadura de L'Oreal, para la que trabajo eventualmente, tiene contratados a más de 4.000 investigadores, de los cuales más del 75% son mujeres.

Si el 75% de los estudiantes de carreras científicas sanitarias son chicas, lo que parece coherente es que este porcentaje se mantuviese de forma natural en las profesiones relacionadas con las ciencias de la salud. El ejemplo de L'Oreal lo confirma, aunque desgraciadamente lo que ocurre en esa empresa es una excepción.

YouTube ha invertido 20 millones de dólares en YouTube Learning, ¿crees que hay suficientes plataformas que apoyan la divulgación de contenidos educativos/? DEBORAH (Deborah García Bello)

No sé si son suficientes, pero desde luego, si aumentase el número de plataformas que apoyan la divulgación de contenidos educativos, sería positivo. Quizá el problema no sea tanto el número de plataformas, sino la calidad, tanto de contenidos como de experiencia de usuario. A veces lo más complicado es localizar el contenido y luego saber determinar si es o no un contenido de calidad. Hay plataformas que son una garantía en sí mismas. Por ejemplo, el Cuaderno de Cultura Científica de la UPV/EHU ofrece contenidos de calidad y es una garantía. Lo es por quienes trabajamos en él y sobre todo por quién revisa los contenidos y hace la función de editor.

En otros medios, la calidad de los contenidos fluctúa, principalmente porque no hay un equipo de editores y revisores especializados en los contenidos que se publican.

Un caso interesante es el de la plataforma de divulgación Naukas, a la que pertenezco. En ella hay varios profesores y se ha creado una comunidad en la que comparten recursos académicos que en muchos casos han elaborado ellos mismos. Cuando yo trabajaba como profesora, compartía mis recursos desde mi blog. Experimentos, ejercicios, manuales para estudiantes y profesores del departamento Todo ese trabajo se pierde porque no se comparte de forma eficaz. En muchos casos se limita al aula en el que cada profesor trabaja. Así que lo que creo que debería haber es una mejor gestión de recursos, y una forma optimizada de compartirlos entre toda la comunidad educativa. De hecho, creo que hacerlo es una oportunidad de negocio por explorar desde plataformas como YouTube o incluso desde editoriales.