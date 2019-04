El perfil de diseñador que quieren tener las empresas entre sus filas

La formación en diseño, y concretamente en diseño web, no siempre es sensible a los cambios que se producen en el sector y en un entorno empresarial vanguardista. Esto provoca que, en muchas ocasiones, el alumno no esté debidamente preparado para enfrentarse a las necesidades que demanda el mundo laboral.

El talento humano debe estar al día de las nuevas necesidades empresariales

Ante los nuevos retos que exige la profesión actualmente, y el contexto profesional del futuro, desde la academia de programación uTech Academy, ofrecen formación de Front-end, que permite a los Diseñadores Web dar un paso al frente, aumentando su valor dentro de la empresa. Este programa brinda las herramientas necesarias a los diseñadores digitales para ampliar sus conocimientos dentro del ecosistema en el que tienen que encajar sus diseños. De esta forma, tienen la posibilidad de aprender a programar sus diseños, en lo que a la parte visual se refiere.

En palabras de Alberto Moya, Director de la consultora de software Ulbe Group, "gracias a esta formación, los diseñadores van a tener la oportunidad no solo de diseñar y montar prototipos, sino que también van a poder pasar el prototipo a la realidad. Así que sus diseños se adecuarán de mejor manera a los formatos finales tanto visualmente como en el flow deseado, dado que se es consciente de lo que es posible realizar".

Por todo ello, adquirir esta formación se vuelve necesario, porque no solo permite conocer cuáles son los mejores mecanismos para acercarse a las necesidades que requieren hoy en día las compañías, sino también aprovechar las herramientas más adecuadas para ello.

Hoy en día el perfil de "diseñador web con conocimientos de Front-end" está muy demandado por las empresas, ya que tener éste perfil entre sus filas brinda la oportunidad de crear productos mucho más fidedignos al diseño original. Otra de las ventajas de cara al empresario es que si un diseñador está programando su diseño y por el motivo que sea no puede ejecutar la idea, podrá realizar cambios de manera muy rápida ya que no necesita feedback de otro departamento.

También al adquirir un trabajador con este perfil se establece una buena comunicación entre el departamento de diseño y programación, algo que cada vez es más necesario.

El learn by doing es la piedra angular del programa académico. Tendrá 100 horas de duración y ofrecerá unas altísimas posibilidades de inserción laboral.