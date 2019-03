Investigación y transferencia

No es posible concebir una Universidad del siglo XXI sin una potente actividad investigadora de calidad y de transferencia de conocimiento, ambas conforme a los criterios establecidos internacionalmente. La Ciencia es el motor del bienestar y el progreso social y lo va a ser cada vez con mayor intensidad. Y aproximadamente el 60% de la investigación realizada en nuestro país se desarrolla en las universidades, siendo uno de los indicadores indiscutibles de la calidad de estas. Por ello, se puede afirmar que: "Sin universidad no hay ciencia. Y sin ciencia no hay futuro".

La investigación aporta prestigio a la universidad, además de presencia pública, capacidad de atracción de talento y también recursos directos y en forma de infraestructuras, equipamientos y, sobre todo, personas. De ahí nuestra apuesta decidida por la investigación de calidad e internacional para la Universidad Complutense de Madrid: para crear conocimiento y transmitirlo, tanto a los estudiantes, como a la sociedad. La combinación armónica de estas funciones es la seña de identidad de nuestro nuevo proyecto ViVe-Complutense.

El objetivo general de ViVe-Complutense es "vivir mejor, trabajar mejor, en conexión con el mundo y la sociedad". Para ello, presentaremos a la comunidad universitaria, antes de finales de 2019, el Plan Estratégico I+D+I "ViVeComplutense Horizonte Europa", que comprenderá varios ejes dirigidos a la consecución del objetivo señalado y la creación de Ciencia con y para la sociedad.

En primer lugar continuaremos con la captación, atracción y retención de talento a través de nuestras convocatorias propias en todos los niveles: doctoral, posdoctoral (desarrollando, en particular, la acción Marie Curie recientemente obtenida de la UE), Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, favoreciendo después la consolidación de su carrera en nuestra universidad y su inserción y movilidad en las alianzas internacionales (UIU, UNA Europa, RCC-Harvard, etc.) en las que estamos inmersos. Continuaremos desarrollando nuestra Escuela de Doctorado como elemento aglutinador de nuestros doctorandos y de visibilidad, calidad y coordinación de los diferentes programas.

En segundo lugar apoyaremos a nuestros investigadores reconociendo su trabajo a través del Plan de Dedicación Académica, recientemente aprobado, y les asistiremos para concurrir a las convocatorias nacionales e internacionales, con el objetivo de incrementar el número de proyectos de investigación. Para ello nos dotaremos de un equipo de gestores de proyectos y de técnicos de apoyo que nos ayuden en la búsqueda de convocatorias competitivas, en la participación en las mismas y en la gestión posterior de los proyectos obtenidos, poniendo el énfasis en la simplificación de los procesos y el acortamiento de los tiempos de trámite, proporcionando así a los investigadores más tiempo para el desarrollo de sus tareas. Todo ello conservando los sellos de calidad obtenidos (HRS4R, ISO 9001/2015) y ampliándolos con nuevas acreditaciones.

Nuestra Biblioteca seguirá apoyando a los investigadores en su solicitud de sexenios, en el mantenimiento del portal bibliométrico y en la implantación de la "Ciencia en abierto" y la Oficina de Cultura Científica se ocupará de la difusión de los logros científicos y nuestra actividad investigadora.

Impulsaremos, también, la transferencia en todas las ramas del conocimiento, potenciando la cultura de la innovación y el emprendimiento, y pondremos en marcha espacios de emprendimiento y co-creación en nuestros Campus. Reforzaremos la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación incorporando equipos específicos de negociación para proyectos con empresas y afianzaremos nuestra colaboración con el Centro para el Desarrollo para el Desarrollo Tecnológico e Industrial.

Estamos seguros de que todo ello redundará en la mejora de la calidad de nuestra investigación y el reconocimiento social de la Universidad Complutense de Madrid.

Elaborado por Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense de Madrid