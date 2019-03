Más de 450 alumnos se han inscrito ya a los Premios Nacionales de Envase, que cumplen su X edición

Mas de 450 alumnos de una veintena de universidades y escuelas de formación han formalizado ya su candidatura para los Premios Nacionales de Envase y Embalaje, que este año cumplen su X edición.

Estos premios son una iniciativa del Cluster de Innovación en Envase y Embalaje, y suponen "un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el universitario, ya que han logrado consolidarse como referentes tras diez años de trabajo", asegura su director gerente, Jesús Pérez.

La Universidad Cardenal Herrera CEU, la Universidad Jaume I de Castellón; la Universidad Politécnica de Madrid y la de Valencia; las Escuelas de Arte Superior y Diseño de Valencia, Alicante, Alcoi y Madrid; y la Universidad de Mondragón en el País Vasco son las que históricamente han contribuido con mayor número de participantes. Los Premios están abiertos a cualquier estudiante matriculado en centros educativos de ámbito nacional hasta el próximo 12 de abril.

Mientras, hasta 30 empresas de primer nivel han lanzado a lo largo de estos 10 años diferentes retos de envase y embalaje, a los que los estudiantes responden con creatividad e ingenio. En esta ocasión, pueden participar con trabajos para productos de Gallina Blanca, Bosque Verde y los supermercados Consum. También diferentes empresas del sector, como son Hinojosa, Virospack y Logifruit, han planteado retos de packaging a los estudiantes.

Packaging para África

Una de las posibilidades que ha puesto sobre la mesa GB Foods es la de diseñar una solución de packaging para uno de sus productos más emblemáticos: las pastillas de caldo de Gallina Blanca. En este caso, destinado a un mercado internacional como es el africano, donde se comercializa bajo la marca Jumbo, y donde la innovación es necesaria para que el packaging sirva para diferenciar al producto en el punto de venta de un mercado tan particular.

Por su parte, Supermercados Consum ha planteado a los estudiantes el desarrollo de una solución de envase para que el usuario pueda elegir los ingredientes o salsas de sus ensaladas a medida, pero con la misma rapidez y comodidad que ofrecen hoy en día las soluciones de estos productos de IV gama comercializadas en barquetas, que son opciones cerradas.

Y también la firma SPB, líder en fabricación de productos de cuidado del hogar, cuidado de la ropa y cuidado personal, y con conocidas marcas de distribuidor como Bosque Verde, ha propuesto el desarrollo de un innovador sistema de envase sostenible para limpiadores del hogar que utilice recargas. Esto permitiría la reutilización del envase y contribuiría a mejorar la sostenibilidad del producto.

Embalaje para e-commerce

También diferentes empresas fabricantes de envase y embalaje participan en esta décima edición de los Premios. Hinojosa Packaging propone una caja re-cerrable para el envío de paquetes, con una solución donde no sea necesario el uso de la cinta adhesiva y que asegure la inviolabilidad del producto.

La firma Logifruit plantea un modelo de embalaje que responda a los retos de la distribución moderna, como por ejemplo el modelo e-commerce o productos ajustados a las tendencias actuales (on the go, self-ready, take away, saludables o personalizados para alérgenos).

Y por último, los estudiantes también pueden plantear proyectos de packaging cosmético a los Premios a través del reto lanzado por Virospack, compañía líder mundial en la fabricación de cuentagotas cosméticos para el cuidado de la piel, cabello, uñas y maquillaje. Para ello, plantea el diseño de un envase con cuentagotas totalmente disruptivo que sea reutilizable.

Estos premios son posibles gracias también al apoyo y colaboración de entidades y empresas como DS Smith Tecnicarton, Hinojosa Packaging, Eurobox, Flexográfico, Flome y Envaselia.

La entrega de premios tendrá lugar en Valencia el próximo 16 de mayo en un acto que reunirá tanto al sector, firmas de retail, distribución y representantes de la cadena de suministro, así como al ámbito universitario.

Sobre los Premios

El Cluster de Innovación en Envase y Embalaje convocó en 2009 por primera vez estos Premios Nacionales con el objetivo de fomentar la innovación, el diseño y la sostenibilidad en el sector, reforzando el vínculo entre el mundo empresarial y el universitario.

En las nueve ediciones anteriores, más de 1200 estudiantes han presentado sus propuestas como respuesta a los retos planteados por más de 35 empresas fabricantes o usuarias de envase y embalaje que han colaborado en estos premios. Los ganadores, uno por proyecto, recibirán un premio de 1.000 € y un diploma acreditativo.

Más información en: http://clusterenvase.com/premios-nacionales