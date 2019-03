¿Por qué elegir la UPM?

A escasas horas de comenzar una nueva edición del Salón del Estudiante, desde la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) agradecemos la oportunidad de participar en un evento destinado fundamentalmente a ayudar, informar y orientar a los estudiantes y sus familias, totalmente alineado con los ideales de responsabilidad social de nuestra universidad.

Somos una universidad pública que formamos, investigamos, y transferimos conocimiento cumpliendo con la misión que la sociedad nos ha encomendado. Algunas de las Escuelas de la UPM tienen más de dos siglos de existencia, por sus aulas y laboratorios han pasado decenas de promociones de los mejores ingenieros y arquitectos de este país.

Queremos que los estudiantes de hoy sean grandes profesionales en el campo tecnológico y también en las áreas del Deporte y la Moda, cada año es el objetivo principal. Nuestras 18 Escuelas y Facultad están ubicadas en cuatro campus en el área metropolitana (Ciudad Universitaria-Moncloa, Campus Sur-Vallecas y Centro de Madrid) y el Campus de Montegancedo en Boadilla del Monte.

En Aula 2019, como en ediciones anteriores, la UPM estará puntual a la cita para ayudar a los futuros estudiantes universitarios a conocer la oferta educativa, con todas sus peculiaridades y matices. En los últimos años se han producido diversas reformas en el ámbito universitario en general, y en el de la UPM en particular, que tienes que conocer de primera mano, y Aula es una buena oportunidad para hacerlo. Aunque no es la única, si no puedes asistir a esta feria, te esperamos en nuestra universidad para atenderte personalmente y resolver tus dudas, bien en las Jornadas de Puertas Abiertas o solicitando cita en nuestros centros.

Por qué la UPM, te preguntarás. Muchas razones: prestigio, recursos, formación, investigación, Un ejemplo: la tasa de empleabilidad de los egresados de la UPM es una de sus señas de identidad junto a la internacionalización creciente de todos sus niveles formativos. La Universidad Politécnica de Madrid está entre las primeras 100 universidades del mundo en la última edición del ranking QS en empleabilidad. Esta clasificación destaca la estrecha relación de la UPM con el sector empresarial, el indicador donde obtiene un mejor rendimiento, además la Politécnica de Madrid colabora con 21 de las principales compañías globales incluidas en las listas Fortune y Forbes.

A partir del miércoles, un equipo de estudiantes y profesores voluntarios se disponen, de forma altruista y desinteresada, llenos de voluntad y entusiasmo, a compartir sus experiencias y conocimientos. Como universidad, es un orgullo contar con su esfuerzo, su tiempo, su disposición, su interés y su amabilidad. Allí estarán, para proporcionaros toda la información y consejos que solicitéis, desde el respeto, el sentido común y la experiencia. Transmitirán a los futuros universitarios una información veraz y realista, que les permita enfrentarse a la elección de una carrera universitaria con las máximas garantías.

Los que elijan la UPM encontrarán en sus aulas, laboratorios y talleres las herramientas necesarias para llegar a ser profesionales con una formación rigurosa, con habilidades y competencias acordes al vértigo tecnológico que nos rodea, además de un fuerte compromiso social y ético.

Os esperamos. #somoUPM.

Elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid