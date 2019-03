Juan José Juárez: "Los centros educativos han de formar personas capaces de desenvolverse en contextos cambiantes"

La Fundación Bertelsmann es una fundación española de derecho privado con sede en Barcelona y representaciones en Madrid y Sevilla. Su misión es impulsar el cambio social positivo y su actividad está enfocada a generar una sociedad que pueda llevar a cabo una mejora sostenible en el tiempo. Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, explica en qué consiste la orientación en los centros españoles.

¿Cómo valoras la orientación en los centros españoles? ¿Hay alguna diferencia entre los público, privado y concertado?

En España tenemos una media de un orientador por cada 700 alumnos, mientras que la recomendación de la OCDE es de uno por cada 250 alumnos y, por lo tanto, no es de extrañar que la orientación académico-profesional actual no cubra del todo su función de cara a los jóvenes. Con carácter general, el profesional de la orientación tiene un rol "reactivo", muy centrado en la atención a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, los problemas de comportamiento, etc. Es por esto que la orientación profesional queda relegada a un segundo plano, a pesar de ser decisiva para la elección de estudios y carreras. Es cierto que existen programas que promueven el acercamiento de los estudiantes al entorno laboral, pero, a menudo, son acciones puntuales, como charlas de antiguos alumnos o visitas a un centro de estudios.

Atendiendo a la titularidad de los centros (público, concertado o privado) encontramos algo de variedad, en función de si el centro utiliza recursos extra o prioriza las labores de orientación dentro de su estrategia.

¿Cuáles son las claves que deberían cumplir los centros educativos?

Los centros educativos han de formar personas capaces de desenvolverse en contextos cambiantes y de resolver problemas complejos, apoyándose en sólidos conocimientos y en el desarrollo de competencias transversales.

El entorno profesional es cada vez más líquido y disruptivo y, por eso, los centros tienen la misión de ayudar a los alumnos a desarrollar la 'competencia orientadora' que les servirá para adaptarse a los cambios y reorientar su carrera a lo largo de la vida. Esto pasa por integraren los itinerarios educativos la dimensión profesional: ayudar a los jóvenes a conocerse, a entender el entorno y a tomar decisiones y planificar acciones para alcanzar sus metas.

Dicho esto, parece obvio que el sentido propio de la escuela, su misión, está íntimamente ligada con la función orientadora y la clave más importante pasa por elevar la orientación una dimensión estratégica vinculada a los valores y prioridades del centro educativo para que alumnos y familias se sientan acompañados en este proceso de elección.

¿Qué es necesario para una buena orientación? ¿Qué áreas debe cubrir?

Desde 2014, en la Fundación Bertelsmann trabajamos en el ámbito de la orientación, aportando recursos que ayuden a los centros a conseguir un sistema de orientación de calidad. La experiencia y la búsqueda comparativa de buenas prácticas internacionales nos ha llevado a definir el modelo Xcelence, que establece 10 claves que los centros educativos deben cubrir para conseguir un buen sistema de orientación.

1) La orientación bajo un marco de calidad

2) La coordinación estratégica y operativa

3) La adaptación a las necesidades diversas del alumnado

4) La orientación personal, que garantice una atención personalizada al alumno/a

5) Las familias como agente activo del proceso orientador

6) La vinculación de las asignaturas con los ámbitos profesionales

7) Los encuentros con antiguos alumnos y profesionales

8) Las experiencias en contextos laborales

9) La utilización de la información del mercado laboral en el proceso orientador

10) La preparación para los itinerarios educativos post-obligatorios Xcelence está inspirado en el modelo Good Carreer Guidance, desarrollado por la Fundación Gatsby en colaboración con el Centro Internacional de Estudios sobre la Orientación Profesional (iCeGS) de la Universidad de Derby en el Reino Unido. Este modelo se basó en el análisis de 6 países destacados por la OCDE por su excelente desempeño orientación académico-profesional (Alemania, Canadá, Finlandia, Holanda, Hong Kong e Irlanda) y establece 8 áreas clave (benchmarks). Cuando descubrimos esta práctica, rápidamente identificamos su calidad y el potencial de adaptación a nuestro contexto.

¿Cómo se han implementado los benchmarks en Reino Unido?

En 2015 la Fundación Gatsby puso en marcha un proyecto piloto con 16 escuelas en el Noreste de Inglaterra a las que se acompañó en la implementación del modelo (diagnóstico, evaluación, propuesta de recursos, plan de acción ). A finales de 2017, solo dos años después, se revelaron una serie de indicadores de mejora, tales como:

- Más enfoque a procesos de evaluación continua (seguimiento, calidad, medición de impacto)

- Mejora de la información sobre orientación en las webs de los centros de innovación educativa

- Aumento de la innovación educativa en materia orientadora

- Colaboraciones más extensas y estratégicas (centro-centro y centro-empresas)

- Mejores planes de acciones en orientación (con objetivos medibles y específicos)

- Más formación del profesorado en temas de orientación (vinculado con ámbitos profesionales)

- Creación de una red de asesores voluntarios del sector privado (Enterprise Advisors)

¿Cree que se puede replicar el modelo en España?

Sin duda, de hecho, eso es lo que hemos hecho con Xcelence tras un largo proceso de trabajo con expertos del sector educativo y académico que nos han ayudado a adaptar y definir las 10 áreas de referencia. El modelo propone a los centros educativos hacer una autoevaluación a través de un cuestionario para identificar fortalezas y áreas de mejora.

Actualmente estamos testando el modelo con 68 centros educativos (públicos, concertados y privados) de Madrid, Cataluña y Andalucía. Estos centros han realizado el cuestionario y recibido un informe de evaluación personalizado. Las primeras impresiones son esperanzadoras y apuntan a que Xcelence será una herramienta útil para la comunidad educativa.

¿Qué profesiones serán las más demandadas?

¡Esa es la pregunta del millón! Sobre todo, si pensamos en las profesiones de aquí a 10-15 años, cuando los alumnos que hoy empiezan la secundaria se incorporen al mercado laboral. Creo que nadie tiene la respuesta, pero sí podemos identificar patrones y enseñar a los alumnos a tenerlos en cuenta:

- El auge de las profesiones híbridas: que se nutren de disciplinas inicialmente inconexas. Por ejemplo, Diseñador de órganos 3D, es la combinación de cirugía plástica, robótica, genética, entre otras disciplinas.

- Impacto de la tecnología: algunas profesiones 'de siempre' incorporarán la tecnología y esto influirá en su desarrollo y preparación profesional. Por ejemplo, un abogado tendrá que interactuar con sistemas de inteligencia artificial y deberá saber algo de programación.

- La automatización de procesos y la irrupción de la inteligencia artificial: desaparecerán millones de empleos que realicen tareas fácilmente predecibles y programables y no sólo en la industria. Por eso, hay que evitar profesiones que puedan ser desempeñadas por robots o software.

¿Qué opinas de la educación no reglada, de todo lo que no recoge la programación?

Entendiendo la educación como el proceso de facilitar el aprendizaje y adquisición de conocimientos de una manera interactiva, no podemos limitarlo a lo que ocurre en el aula. El aprendizaje pasa por experimentar e interactuar con el entorno y, por eso, gran parte de la formación que realmente usamos la aprendemos en el entorno de trabajo, por ejemplo.

Hemos de pensar que la educación y la orientación son procesos que nos han de acompañar a lo largo de la vida. A estas alturas tenemos muy integrado el concepto longlife learning y para que esto funcione realmente, deberíamos incorporar también el longlife guidance.

¿De qué país o países deberíamos aprender y por qué?

Según el informe PISA 2015, desarrollado cada 3 años por la OCDE, los países con mejor desempeño educativo fueron: Singapur, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá. Estos países alcanzan niveles elevados de excelencia general y equidad en los resultados educativos. La clave de este buen desempeño está en definir estrategias coherentes a largo plazo; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; que además promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

El modelo de orientación en el que nos inspiramos, los Gatsby Benchmarks, se basó en el análisis de 6 países destacados por la OCDE por su alto rendimiento en orientación. Cada país destaca en algo de manera especial, por ejemplo:

Holanda: Sus centros educativos incorporan una figura que coordina la orientación profesional desde una perspectiva global y sistemática de centro. Esta figura se llama "Schooldekaan" y actúa como enlace con familias, empresas y el equipo docente.

Finlandia: Sus centros han de ofrecer a los alumnos "experiencias en entornos profesionales" a lo largo de la Secundaria y la normativa establece el nivel y la intensidad de la actividad acorde a cada curso (visita al centro de trabajo de los padres, prácticas de varios días en empresas, etc.)