Los estudiantes de bachillerato tienen más vocación de ser emprendedores que los universitarios

Cuando se pregunta a los jóvenes españoles dónde les gustaría trabajar, el 25% de los estudiantes de bachillerato afirma que tiene pensado montar su propio negocio, mientras que en los universitarios esta cifra baja hasta el 20%, según se desprende de los estudios realizados por la consultora Círculo Formación a una muestra de los asistentes al Salón de Orientación Universitaria y la Feria de Estudios de Posgrado FIEP.

Este descenso según avanza la edad puede deberse a que, cuando los jóvenes se encuentran más próximos a su primera experiencia laboral, ven de forma más clara las dificultades que puede entrañar la puesta en marcha de un negocio. No obstante, aunque la cultura del emprendimiento no se encontraba enraizada en España, en los últimos años el panorama se ha modificado sensiblemente.

Cada vez más, y a edades muy tempranas, los centros educativos incluyen asignaturas que tratan de fomentar el espíritu emprendedor, y simulan los procesos que se ha de seguir para que los alumnos tengan conocimiento sobre esta opción laboral.

Este cambio no es el único que destaca en un contexto educativo que está replanteando sus bases debido a la radical transformación del mercado laboral. Los colegios e institutos miran a otros países y transforman sus modelos pedagógicos incluyendo, por ejemplo, más clases prácticas, aprendizaje por competencias, etc. Sin duda una de las señas de identidad de la nueva educación es la internacionalización de sus alumnos, a través de múltiples vías -bilingüismo, intercambios y estancias en otros países, etc.-.

Un 87% de los jóvenes se iría a trabajar al extranjero

Así, los jóvenes se encuentran mejor preparados y son conscientes de que tendrán que desenvolverse en un mercado laboral global y, posiblemente, fuera de nuestro país. Según la encuesta realizada a los estudiantes universitarios que acudieron a FIEP, un 87% afirma que trabajaría fuera de nuestras fronteras.

Unitour y FIEP, dos ferias para resolver dudas y decidir carrera o estudios de postgrado

El estudio se ha realizado a una muestra de 4.384 jóvenes entre todos los asistentes a la edición de FIEP 2018 en España y de 17.872 jóvenes entre todos los que acudieron a la edición de UNITOUR 2017-2018 en España.

Unitour ha recorrido este año 24 ciudades españolas para dar a conocer la oferta de las universidades y resolver de forma personalizada las dudas de los estudiantes sobre planes de estudio, nuevas titulaciones, becas, etc.

FIEP ha visitado este año 13 ciudades españolas y tiene una última cita en Madrid en el mes de noviembre. Además, ha recorrido también 16 ciudades latinoamericanas y en el mes de octubre visitará otras 8, además de su cita de abril en Milán.