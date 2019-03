La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid no firmará un acuerdo de jubilación parcial para los docentes

El pasado 20 de marzo los profesionales de la enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid se concentraron frente a la Consejería de Educación e Investigación para demandar un acuerdo de jubilación parcial para el sector. Tras la reunión mantenida entre los sindicatos y la administración educativa es un hecho que dicho acuerdo no se va a conseguir. En esta reunión se han tratado, además, temas relevantes para los trabajadores y trabajadoras, sin que se haya detectado ningún beneficio para los profesionales de la concertada, por lo que los sindicatos no descartan seguir con movilizaciones en el sector.

Los sindicatos FSIE MADRID y el resto de sindicatos representativos de la enseñanza concertada madrileña, han mantenido hoy, 25 de marzo de 2019, una reunión con el Director General de Becas y Ayudas al Estudio, Ismael Sanz Labrador y su equipo de técnicos. La reunión ha sido desagradable, tensa y difícil, pues los cuatro sindicatos han constatado, una vez más, que a la administración le preocupan muy poco los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada.

Los temas tratados han sido los siguientes:

- Acuerdo de jubilación parcial: El Director General de Becas y Ayudas al Estudio ha señalado que es imposible firmar un acuerdo de jubilación parcial debido al sobrecoste que dicho acuerdo generaría. Los sindicatos del sector no entienden el agravio comparativo entre los trabajadores de la enseñanza pública y los de la enseñanza concertada, pues los primeros pueden acceder a la jubilación total a partir de los 60 años, así como reducir su carga lectiva a partir de los 55 años.

- Subida salarial del 2,25%: La administración educativa no tiene claro cuándo aplicará esta subida a los docentes de la enseñanza concertada, subida que ya han recibido los funcionarios públicos. En un primer momento de la reunión, la excusa por la que todavía no se ha hecho efectiva dicha subida fue que aún no se han firmado las tablas salariales nacionales. En un segundo momento, la causa parece ser debida a que las patronales no han solicitado a la consejería la subida a cuenta de dicho incremento. El Director General se ha comprometido a pedir a las patronales que soliciten a la Consejería de Educación dicha subida a cuenta.

- Recuperación de los conciertos en los Ciclos Formativos de Grado Superior. Sigue sin haber nada cerrado con relación a este tema. Los sindicatos muestran su preocupación ante la posibilidad de que se alcancen convenios entre las organizaciones patronales y la administración que haría que los docentes de estos ciclos siguieran fuera del pago delegado.

- Sustitutos, pago delegado y verano. La consejería sigue sin contemplar la opción de que los docentes sustitutos cobren el complemento autonómico. Los sindicatos consideran este hecho totalmente discriminatorio. Además, se da la circunstancia que los sustitutos en los centros concertados son despedidos al finalizar el curso escolar, a pesar de que nos se haya incorporado al centro la persona a la que sustituyen. Esta situación hace que el docente no cobre durante el verano, generándose una situación de fraude de ley.

- Paga Extraordinaria de Antigüedad. Es posible que en la nómina de marzo se reciban algunas pagas pendientes. Los sindicatos han criticado esta desagradable situación y han pedido a la consejería que se paguen en el tiempo y la forma correspondiente.

A pesar de esta deplorable situación en el sector, Ismael Sanz ha defendido su gestión por haber conseguido el servicio de orientación educativa en primaria, que se traduce en un orientador por cada 2.000 alumnos, dotación que los sindicatos consideran insuficiente, la financiación del bilingüismo en el segundo ciclo de Educación Infantil, así como el cheque bachillerato.

Si bien es verdad que estas medidas favorecen la estabilidad de los centros, los sindicatos han manifestado su descontento con la gestión de la Consejería de Educación y lo desprotegidos que ha dejado durante estos años de gobierno del PP al sector de la enseñanza concertada.

Ante esta situación FSIE Madrid no descarta seguir con movilizaciones en el sector.