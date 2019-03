La UNED presenta su oferta académica en Aula 2019

La UNED participa en Aula 2019, del 27 al 31 de marzo, y en el salón de Postgrado y Formación Continua, del 28 al 30, que se celebran en IFEMA, con sendos stands. El de Aula albergará en su gran espacio con múltiples actividades didácticas: desde un taller de talla de objetos de sílex con técnicas neandertales, hasta una ruta por la universidad con un pequeño robot como guía; desde una conferencia que alerta sobre las relaciones peligrosas; hasta una muestra de artes marciales Aikido; pasando por técnicas de estudio de lenguaje de signos, concursos con teléfonos móviles; o el modelado en 3D.

Los stands de la UNED en Aula 2019 se ubican en el Salón Internacional del Estudiante y en el Salón de Postgrado y Formación Continua. En el primero se duplica la superficie de años anteriores y se ha diseñado un pequeño auditorio con capacidad para 30 personas. Las distintas actividades que albergará tienen como objetivo contagiar a los estudiantes nuestra pasión por la investigación y el conocimiento y convencerles de que el saber siempre vale la pena. Bajo el lema que nada te frene, la UNED presenta su amplia oferta académica y la buena reputación de sus títulos destinados a cualquier estudiante: no importa la edad que tengas; no importa dónde vivas; no hay notas de corte en los grados; se ofrecen precios públicos y asequibles, con una metodología abierta y flexible, adaptada a tu vida.

El nuevo y duplicado espacio UNED en Aula se ubicará en la zona de las universidades públicas, a la derecha de la entrada principal, junto al pasillo que comunica Aula con el salón de Postgrados y Formación Continua. Varios profesores de la UNED han sido invitados a participar también en otros stands para presentar sus investigaciones, como Teresa San Segundo, que impartirá el taller "Relaciones Peligrosas. La violencia de género en la juventud. ¡Que nadie te quite tu alegría!" en el Aula de Igualdad de la Feria.

Información, innovación y entretenimiento

La presencia de la UNED en Aula 2019 navega entre el pasado y el futuro. El prehistoriador y arqueólogo José Manuel Maíllo mostrará las técnicas de talla en sílex de herramientas utilizadas para cazar mamuts; mientras que su colega, biólogo y paleontólogo, Francisco Ortega crea perfectas réplicas 3D de huesos fósiles para estudiarlos a fondo sin deteriorar los originales. El viaje continúa por distintos lugares, sin moverse del recinto del IFEMA: se trata de recorrer la universidad, sus 61 centros asociados nacionales y 12 internacionales, guiados por un pequeño androide creado por Félix de Paz. El mismo ingeniero, experto en Inteligencia Artificial, presentará allí a un equipo de infalibles robots de LEGO dispuestos a, si te atreves, examinar tus conocimientos de física básica y calificarte.

Si lo tuyo es el deporte, participa en la magnífica combinación de artes marciales e Inteligencia Artificial que presenta la ingeniera, secretaria del master en IA, Olga Santos, y disfruta de un entrenador personal de Aikido, que gracias a sus sensores y desde una pantalla, te enseñará a ejecutar correctamente los movimientos de esta disciplina de defensa personal. Pero si lo tuyo son los idiomas, no te pierdas la manera más sencilla y eficaz de convertirte en intérprete del lenguaje de signos, de la mano de la filóloga y directora del CUID, Esther Juan.

Anselmo Peñas, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y Estrella Gálvez, investigadora de la UNED, nos proponen un concurso en el que se compite desde el propio teléfono móvil. Una conferencia sobre relaciones peligrosas, impartida por la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, Teresa San Segundo; el objetivo de inclusión total para personas con distintas capacidades, de Tiberio Feliz, director de UNIDIS. Estas y otras muchas actividades han sido diseñadas para informar, formar y entretener a todos los visitantes del nuevo stand de la UNED en Aula 2019.