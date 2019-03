Montserrat Vendrell ha tomado posesión como nueva presidenta del Consejo Social de la UPF

Montserrat Vendrell Rius ha tomado posesión como nueva presidenta del Consejo Social de la UPF en el transcurso de un acto que ha tenido lugar hoy viernes, 22 de marzo, a las 10.30 horas, en la Sala Polivalente del edificio Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella.

El acto ha sido presidido por M. Ángeles Chacón, consejera de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, y ha contado con la presencia de Jaume Casals, rector de la UPF, y Núria Basi, presidenta saliente del Consejo Social.

Hay asistido más de una cincuentena de personas, entre los que Francesc Xavier Grau, secretario de Universidades e Investigación; y Ignasi Costas, alumni UPF de Derecho, miembro del bufete de abogados Rousaud Costas Duran, nombrado recientemente miembro del Consejo Social de la UPF, en representación del Gobierno y en sustitución de Josep Tarradas.

También han estado presentes varios cargos y miembros de la comunidad universitaria de la UPF, miembros del Consejo Social de la Universidad (del Pleno, de las diferentes comisiones y del Foro Social y Empresarial), además de representantes de los consejos sociales de otros universidades catalanas y del ámbito universitario catalán.

Tras la apertura del acto a cargo del rector Jaume Casals, Pere Torra, secretario general de la UPF, ha leído el Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2019 por el que se nombra Montserrat Vendrell como presidenta del Consejo Social de la UPF. A continuación, Montserrat Vendrell y M. Ángeles Chacón han firmado la diligencia de toma de posesión.

Núria Basi, presidenta saliente del Consejo Social, ha iniciado un bloque de parlamentos institucionales. "Cuando acepté este cargo no me podía imaginar que tendría tan buen retorno", ha comentado al principio de su intervención, en la que ha agradecido el apoyo recibido de todos los colectivos de la comunidad universitaria, el equipo de gobierno , y órganos, instituciones y personas con las que ha trabajado más estrechamente durante estos años.

"Desde el Consejo Social hemos colaborado buscar soluciones a situaciones complejas, y las dificultades económicas y sociales de los últimos años. Hemos hecho oír la voz de la sociedad catalana en la Universidad, a la que hemos aportado valores, una mirada externa y una apertura hacia los sectores sociales y expertos más productivos ", ha resaltado.

Montserrat Vendrell, nueva presidenta del Consejo Social, ha destacado su vinculación a la Universidad como alumni de un máster de la UPF-BSM. "Lo que se percibe de la UPF son unos valores que le son propios y que la diferencian, que es una marca de prestigio y que sus miembros tienen un sentido de pertenencia muy potente. Sobre esta base, podremos construir buenos proyectos ", aseguró.

"Desde el Consejo Social de la UPF espero tejer una estrategia sólida de transferencia e innovación. Es un espacio en el que podemos mejorar, así como contribuir al espíritu emprendedor".

Seguidamente, recordó la misión que tiene la universidad, centrada en formar ciudadanos libres y globales, al crear conocimiento y en transferirlo a la sociedad, y el Consejo Social, que busca potenciar y fomentar la relación entre la universidad y la sociedad: "Desde el Consejo Social de la UPF espero tejer una estrategia sólida de transferencia e innovación. Es un espacio en el que podemos mejorar, así como contribuir al espíritu emprendedor ".

Finalmente, Montserrat Vendrell ha mencionado la oportunidad única que representa avanzar en el proyecto Ciudadela del conocimiento: "La UPF puede jugar un papel clave, es un proyecto que será prioritario durante mi mandato", aseguró. "Podremos hacer un país mucho mejor en la medida que podamos tener una universidad más fuerte y conectada a la sociedad que nos rodea", concluyó.

La consejera María Ángeles Chacón, en sus palabras, después de agradecer la generosidad y el compromiso de Núria Basi a lo largo de estos años, ha felicitado la UPF por su buena reputación, su tarea, espíritu de mejora continua y ambición de nuevos proyectos. Al igual que Montserrat Vendrell, ha incidido en el proyecto Ciudadela del conocimiento: "Puede contar con el apoyo y el compromiso de la conselleria, nos encontrará al lado para desarrollarlo, es un tema en el que estamos alineados", ha enfatizado.

Por último, afirmó que en el marco del Pacto Nacional de la Sociedad del Conocimiento que está impulsando el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, espera que la nueva presidenta del Consejo Social de la UPF pueda aportar una gran ayuda, sobre todo en el apartado de la economía productiva y la transferencia: "la Montserrat nos puede ayudar mucho en el Pacto. Será una persona de indiscutible valía, esperamos su participación ", afirmó.

El parlamento de Jaume Casals, rector de la UPF, ha sido el último del acto. "A lo largo de estos seis años que he estado junto a Núria siempre he tenido la sensación de seguridad. En valoro mucho el afecto y la amistad, pero sobre todo la confianza, algo que hoy en día muy escasa ". Y concluyó: "Esta confianza nos ha permitido estar un poco más atrevidos que si no nos la hubieras dado".