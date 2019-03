Microsoft y ESIC capacitan con habilidades digitales y dan empleo a talento joven en empresas del sector tecnológico

Microsoft y ESIC Business & Marketing School colaboran para formar y favorecer la incorporación del mejor talento digital al mercado laboral. Fruto de esta colaboración es la iniciativa Alumno 4.0, cuya segunda edición acaba de finalizar con enorme éxito.

Microsoft y ESIC buscan proporcionar a los alumnos la mejor formación en las últimas tendencias de negocio y tecnologías, capacitándolos con las habilidades necesarias para tener éxito en la era digital. Con Alumno 4.0, los jóvenes han podido obtener diversas certificaciones oficiales de Microsoft, que les ayudan a afrontar mejor su futuro profesional y mejoran sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo cualificado en el sector tecnológico.

De cara a 2020 se espera que las vacantes de empleo en el sector de las Tecnologías de la Información aumenten casi un 10% en todo el mundo, según datos de la Agenda Digital de la Comisión Europea y el 90% de los trabajos en cualquier sector en la actualidad ya necesitan de habilidades digitales.

30 jóvenes graduados y con empleo en empresas partners de Microsoft

Microsoft, consciente de ello, ha puesto en marcha diversas iniciativas, como Alumno 4.0 junto al ESIC, cuya segunda edición, ha estado centrada en la formación de tres perfiles diferentes: Grupo de Finanzas, Grupo de Logística y el Grupo de Desarrolladores para la implantación de Dynamics 365, la plataforma de gestión en la nube de Microsoft.

Se han graduado un total de 41 jóvenes, alumnos y antiguos alumnos de la escuela de negocios, que han obtenido una completa formación gracias al learning partner de Microsoft, Gadesoft.

Han obtenido las certificaciones oficiales MB6-895 -Financial Management in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations y MB6-896 - Distribution and Trade in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, que los cualifican para su salto al mercado laboral. De hecho, 30 de ellos ya se están incorporando en las principales empresas partners de Microsoft que han participado en el programa, como son, Aitana, Atos, Axazure, Avanade, Cosmo, IFR, Indra, IBM, Prodware y ViewNext. De esta forma, también se ayuda a estas empresas a contratar recursos con perfiles cada vez más demandados y difíciles de encontrar por falta de formación adecuada.

En los próximos meses, la escuela de negocios y Microsoft prevén extender la formación y certificación oficial de Dynamics 365 a algunos de los cursos de grado que imparte ESIC.