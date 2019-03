Formación online o formación presencial, ¿por cuál decantarse?

Ahora que la formación profesional se hace requisito para dinamizar tu carrera en tiempos de transformación digital, bien vale evaluar los pro y contras del modelo tradicional versus la formación en línea.

¿Quieres formarte y no sabes si escoger un producto online o presencial porque no estás seguro de lo que te conviene en este momento? En el contexto digital en el que vivimos, la formación continua es algo imprescindible para los profesionales que no quieren quedarse atrás. Aprender y actualizarse debería ser obligatorio para los trabajadores de cualquier empresa que quiera ser competitiva.

Tanto si acabas de terminar un grado como si eres trabajador que quiere reciclarse o actualizarse, la formación continua es determinante para tu futuro profesional. Siendo consciente de ello, ahora debes escoger el tipo de formación que mejor se adapte a tus circunstancias. ¿Online o presencial?

Cristina Tarodo es profesora del área de Social Media de Spain Business School y experta en la creación y desarrollo de estrategias de marketing de contenido digital. Con ella abordamos las ventajas que brinda cada modalidad de formación.

Ventajas de la formación online

- Es menos costosa. Al no tener que desplazarte, es evidente que los costos son menores en la formación online. Para cursarla solo necesitas un dispositivo y acceso a internet.

- Flexibilidad horaria. Al ser online puedes conectarte siempre que quieras. Normalmente suele ser a través de un campus virtual en el que tienes acceso a toda la documentación que necesitas. Desde una instancia que casi todos reconocemos como Campus Vitual, los alumnos pueden acceder las 24h del día durante los 7 días de la semana. Inclusive en nuestro campus, una vez que hayan finalizado sus estudios, los alumnos pueden acceder siempre que quieran y repasar sus contenidos.

- Actualización permanente de contenidos. La formación online supone una actualización constante e inmediata de los contenidos, algo que la formación presencial no puede ofrecer de la misma forma.

- Posibilidad de seguir más de un curso a la vez. Al no existir una limitación de horarios, los alumnos pueden apuntarse a todos los cursos que quieran a la vez, siempre siendo conscientes del tiempo de dedicación que tienen para ello.

Ventajas de la formación presencial

- Networking. La formación presencial te permite estar en contacto personal con otros alumnos y profesores del que pueden surgir relaciones profesionales y contactos interesantes para tu carrera profesional.

- Contacto directo con el profesor. Aunque la formación online nos permita estar en contacto a través de las nuevas tecnologías con los profesores, la formación presencial te ofrece ese contacto personal que da la posibilidad de preguntarle al instante dudas y crear otro tipo de experiencias que la online no permite.

- Rutina. Para muchas personas, el saber que tienen que asistir a clase determinados días les sirve de rutina para su semana y de esta manera poder planificarse para estudiar, trabajar

- Experiencia única. El asistir a una clase en directo con otros compañeros siempre genera una experiencia única que la formación online no puede ofrecer.

Tarodo destaca que existe una alternativa que mezcla lo mejor de los dos mundos: la posibilidad de una formación semiprencial. "Este es el caso de nuestros másteres que pueden cursarse 100% online o de forma semipresencial con clases presenciales los viernes por la tarde o tres semanas a tiempo completo como un curso intensivo en el mes de junio".

Lo importante es escoger la que mejor te convenga según tu situación personal y tu forma de ser. Ambas tienen ventajas y desventajas y ninguna es mejor que la otra, lo importante es saber responderte a la pregunta: ¿cuál es la que más te conviene en este momento?