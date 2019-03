La importancia de darse a conocer

Tener una presencia tan destacada como sea posible en ferias de educación, como el Saló de l'Ensenyament y el Saló Futura, es fundamental para las universidades puesto que trata de espacios donde acuden los estudiantes interesados para conocer mejor la oferta de centros y de estudios superiores en Catalunya.

En el caso de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que ofrece estudios de grado en Vic, Manresa y Granollers, ciudades todas ellas alejadas de la metrópolis de Barcelona, es muy importante poner en valor las facilidades de comunicación, las virtudes de estudiar en una ciudad muy vinculada a la universidad, donde el ambiente universitario tiene un peso específico importante. Además, en nuestro caso, es esencial poder explicar nuestro modelo formativo basado en las metodologías activas y la evaluación competencial como base de la acción docente.

Es asimismo una ocasión para descubrirles la posibilidad de conocer a fondo las instalaciones de la Universidad durante la Jornada de Puertas Abiertas que se ofrece cada curso. En ella, los estudiantes y las familias tienen la oportunidad de conocer la ciudad, informarse del emplazamiento de las distintas facultades, pasear por los edificios, aulas y laboratorios y descubrir el diseño de los espacios –pensados como el desarrollo físico y tecnológico del modelo de formación propio.

Los salones de la enseñanza son los primeros espacios de contacto entre los estudiantes y los profesores. Esta relación estuvo en el origen del nacimiento de las universidades en la Edad Media. Hoy se trata de un encuentro informativo e informal, pero que puede marcar toda una carrera, e incluso toda una vida de estudio e investigación.

No minimicemos pues estos espacios de contacto inicial entre quienes quieren saber y quienes pueden ofrecerles la información necesaria para encauzar anhelos, visiones y vocaciones. No es baladí recordar la función de orientación en los casos, también frecuentes, de estudiantes que dudan entre carreras afines o que aún no tienen claro qué tipo de estudios quieren llevar a cabo para desarrollar sus aptitudes personales.

Las universidades –y específicamente a la UVic-UCC–, en la medida de nuestras posibilidades, procuraremos estar siempre presentes en estos puntos de encuentro, de reconocimiento y de descubrimiento personal para dar a conocer nuestras virtudes y ofrecer nuestros servicios a aquellos que en pocos años habrán de orientar el destino de nuestras sociedades. Nuestra función y razón de ser es el aprendizaje personalizado a través de un enfoque práctico que garantiza el paso al mundo profesional.

Elaborado por Josep-Eladi Baños, rector de la UVic-UCC