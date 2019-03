Enrique Roca: "Mientras no exista un pacto educativo, debemos trabajar para que haya acuerdos"

Carmen García Madrid

El Consejo Escolar del Estado es el órgano consultivo más importante en educación y en él están representados los distintos sectores de esta área. Sus integrantes dictaminan los proyectos de normas en materia educativa que tengan que ser aprobados por el Parlamento, el Gobierno o por el titular del Ministerio de Educación. Enrique Roca ha sido nombrado por el Consejo de Ministros como el presidente del Consejo Escolar.

¿Cómo definiría el escenario actual de la educación en España?

La educación española está en un proceso de renovación, adaptación y modernización de su normativa. Se encuentra mirando al futuro, en concreto a la Agenda 2030 de UNESCO. En este sentido, es una situación de reto que coincide con un momento político de cambio y de cierta inestabilidad. Todo lo que ocurra de aquí en adelante en la educación tendrá que ver con el conjunto de lo que pasa en el país. No obstante, si mirásemos del pasado hasta hoy, la educación española ha tenido unos logros muy destacados, a pesar de que podemos y debemos mejorar, pero el avance que hemos realizado es muy importante. Por tanto, el cambio se debe producir a partir de este avance, profundizando todas las mejoras, pero también poniendo la mirada en el futuro, en los retos y en los objetivos que se plantean a nivel global desde el punto de vista de la educación: Agenda UNESCO, Objetivos Europeos 2030 y también teniendo en cuenta toda la experiencia acumulada de los estudios y evaluaciones internacionales que precisan dónde estamos, dónde están los países que mejores resultados obtienen y, por ende, qué distancia tenemos que recorrer en algunos aspectos.

¿Qué retos se proponen desde el Consejo Escolar del Estado?

Los retos que nos planteamos en la educación tienen que ver con tres o cuatro direcciones. La más destacable es hacer que la educación infantil acoja al máximo número de niños desde la edad más temprana posible. Se trata que los niños aprendan en su entorno a socializarse, a desenvolverse con gente de su misma edad. El movimiento "Homeschooling" coincide con tendencias muy consolidadas por la investigación y por las políticas educativas en las que se habla de esta importancia de la escolarización temprana. Yo confío en toda la razón que tienen estas investigaciones y en los enormes beneficios que tiene llevar a cabo esta iniciativa y creo que acabará imponiéndose. Además, los Derechos de la Infancia de la UNESCO recogen claramente esta ventaja de la escolarización temprana. Desde el momento en el que el niño adquiere más independencia y se empieza a mover por su cuenta, que aproximadamente suele ser en torno al año, que empieza a entender el lenguaje y es capaz de comunicarse, a partir de este momento es bueno que haya una oferta para que se cumpla la doble función que realizan las escuelas infantiles, la educativa, que es la fundamental, pero también la del auxilio y la de apoyo.

En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo en el Consejo Escolar, en el último Pleno, ¿Cuáles fueron las medidas más difíciles o más controvertidas?

En el Consejo, las enmiendas que hacen las organizaciones recorren todos los aspectos de la Ley y ha habido enmiendas aprobadas también en prácticamente todos los aspectos de la Ley. Las más controvertidas son aquellas que confrontan de manera directa las opiniones o los planteamientos de ciertos sectores de la comunidad educativa con otros. En general, tengo que señalar que de las enmiendas aprobadas, la inmensa mayoría son de carácter positivo, y se han aprobado aquellas que provienen de representantes del profesorado, casi 50, de las familias, 12, del alumnado, 26 , 9 de los titulares de centros, 4 de los representantes de las organizaciones empresariales y 24 presentadas por personal de elevado prestigio, entre ellos destacó de manera considerable el CERMI.

¿Cómo afronta el Consejo Escolar del Estado la nueva Ley de educación?

El Consejo Escolar ha tenido, con respecto al anteproyecto, una actitud mayoritariamente positiva. Este anteproyecto tiene como objetivo recuperar aquello que se modificó de la Ley anterior y que no tuvo acuerdo. Es necesario mirar a la LOE pero con visión de futuro, y esto se señaló en el Consejo. Ha estado latente la preocupación porque la educación que reciben los ciudadanos es fundamental en nuestras sociedades. También existe el convencimiento de que en la medida en la que esperemos de nuestros alumnos éxito, éstos están en un mejor camino para alcanzarlo. Otro de los puntos que se ha señalado en las enmiendas es la importancia de los Derechos de la Infancia y el aprendizaje de la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Yo creo que estos son aspectos esenciales que recoge la Ley y que se han discutido favorablemente.

¿Qué papel tiene este órgano consultivo en la LOE?

El Consejo tiene dos o tres tareas esenciales. La primera es informar y dictaminar toda la normativa básica que desarrolla la Constitución en educación, así como las órdenes ministeriales estatales que proponga el Ministerio, es decir, todo lo que afecte al sistema educativo. El Consejo se reúne en Pleno cuando hay un proyecto de Ley o en comisión permanente que es una cuarta parte del pleno, aproximadamente, y aquí se discuten todas las órdenes ministeriales y los decretos que no tienen carácter de básicos. El Consejo tiene un carácter consultivo, por lo que el Ministerio debe recibir preceptivamente el informe del Consejo y considerarlo. Además, me consta que estudian con mucha atención todas las observaciones, tanto las aprobadas como las no aprobadas. La segunda misión es realizar un informe anual sobre la situación del sistema educativo. Trabajamos durante todo el año con una Comisión de estudios del Consejo y que es aprobada por Pleno. En este informe el Consejo debe hacer hincapié en los principales datos y la evolución de los resultados de los estudios más destacados. Es decir, debe mostrar un panorama de cómo está la situación cada año y a partir de ese panorama, poner los puntos de interés en todo aquello que se considera novedoso. Por último, publicamos una revista de participación, que nosotros apreciamos mucho, porque permite sacar a la luz aspectos de la educación que tiene que ver con la participación educativa, en general de la comunidad aquí, pero también fuera. Esta revista tiene dos partes, una dedicada a estudios e investigaciones sobre la participación y otra sobre buenas prácticas.

¿Cree que se podría llegar a un pacto educativo real?

El Secretario de Estado, en una entrevista que le hicieron aquí, para la revista, decía que un pacto educativo global es muy difícil. En mi opinión sigo su línea y considero que es muy complicado porque hay dos aspectos en los que la sociedad española está dividida: la cuestión de la religión y las competencias estatales de la educación. Sin embargo, acuerdos educativos son muy posibles. Además, yo voy a defender en el informe la importancia que tiene poner la mirada en aquellos sitios en los que está el éxito y en aquellos en los que hay dificultades. Vamos a hacer propuestas hacia las soluciones de los problemas fundamentales que tenemos. Mientras no exista un pacto, debemos trabajar para que haya acuerdos.

La semana pasada reclamaban desde aquí la gratuidad de los libros de texto en toda España, ¿por qué considera esta medida relevante?

Fue una enmienda de CEAPA y CANAE aprobada en el Consejo, que aparentemente puede ser bien acogida, pero tiene alguna dificultad y no todo el mundo la aprueba. Es una medida que tiene coste, es decir, si tú garantizas en la Ley que los libros van a ser gratuitos en toda la educación primaria y secundaria, significa que tú comprometes a las administraciones educativas y al Estado a buscar fondos para financiar, y eso hay que estudiarlo.

Han propuesto un sistema de evaluación de alumnos a profesores, ¿qué objetivo tiene? ¿influirá en el futuro laboral de los docentes?

Yo creo que la propuesta va encaminada a que el profesorado también tiene aspectos de su trabajo que deben ser valorados por los únicos que realmente lo perciben. Es verdad que en los planteamientos de la evolución de profesorado se incluye en general aspectos de la valoración del docente en la que a los alumnos se les pregunta sobre el trabajo. Es decir, la evaluación de los profesores que tiene que ver con el rendimiento y los procesos educativos debe ser una evaluación desde mi punto de vista colectiva de los equipos docentes y de su plan de trabajo, y luego está la evaluación personal. Se trata, en definitiva, de valorar el proceso educativo y para ello deberán participar el propio centro, la inspección educativa, los equipos docentes, las familias y los alumnos, porque se trata de mejorar estos proyectos educativos.

España ha terminado este último año como el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono escolar, ¿qué propone desde el Consejo Escolar para reducir esta cifra?

El objetivo es que más del 90% de los jóvenes siga estudiando después de la obligatoria. Todo lo que está por debajo de esa cifra, jóvenes en edad de estar escolarizados que no han alcanzado esa titulación o no están estudiando, se considera abandono temprano. Este es un objetivo tremendo. Antiguamente solo se conseguía que el 10% llegase al Bachillerato, y hemos conseguido que el abandono en España esté prácticamente por debajo del 20%. Es decir, en estos años, hemos pasado de cifras de abandono próximas al 80% a un 20%. El objetivo tiene que ser un 100% de escolarización. Por su parte, el llamado fracaso escolar, que es que los alumnos no tengan el título de la ESO – que solo existe en España– es una barrera que hay que saltar.

Sin embargo, ¿qué es lo que falla en el sistema educativo español? Vemos los informes de PISA...

España tiene un enorme fracaso escolar, es decir, más de un 20% de los jóvenes no tiene el título de la ESO y difícilmente pueden estar animados para continuar los estudios. Por cierto, esto el proyecto de Ley quiere cambiarlo radicalmente: propone dar futuro formativo a todos los alumnos, hayan obtenido el título o sin obtenerlo, abriéndoles el camino y orientándoles para que puedan seguir formándose. Desde mi punto de vista, estamos prácticamente en una carrera de obstáculos. En cuanto a los resultados de PISA, conozco bien este campo porque he sido el responsable español de PISA durante muchos años. Los resultados españoles están exactamente en la media de la OCDE, que es en la media del club de los países ricos, y están exactamente en la media de los resultados europeos. Si analizamos en PISA, en España, y en la OCDE, los alumnos que han repetido un año, los que han repetido dos años y los que no han repetido nunca, sus resultados son prácticamente iguales. Los que han repetido dos años están en la escala de PISA en torno al 400, es decir, una desviación típica por debajo de la media; los que han repetido un año están en 450-460, que es un nivel de conocimiento por debajo de la media, y los que no han repetido están en torno 520/550 por encima de la media de los que no han repetido en la Unión Europea ni en la OCDE. Con esto quiero decir que el sistema educativo funciona muy bien con los alumnos que van muy bien y se deja atrás un 20% de alumnos que no les deja seguir estudiando. Si consiguiéramos atajar el problema de la repetición, nuestros resultados se parecerían a los mejores promedios internacionales. Además, la repetición es un instrumento que no permite que los jóvenes a los 15 años tengan las competencias debidas y como no lo permite, no es un buen instrumento pedagógico. Tenemos que poner los medios para que el alumno no repita, para que aprenda, se motive, tenga capacidad, etc. Aquí sí creo que debería haber un pacto social estatal para conseguir que nuestros jóvenes alcancen los objetivos de la educación secundaria obligatoria y que ninguno se quede atrás.

No podemos estar satisfechos con ningún resultado mientras tengamos un 25% de repetidores. Debemos llegar a cifras en las que la repetición sea mínima, como ocurre en casi todo el mundo.

La brecha de género en las carreras STEM continúa siendo una realidad, ¿existe alguna proposición por parte del Consejo Escolar del Estado para intentar reducirla?

Hay proposiciones generales en favor de la igualdad, y alguna específica como la de favorecer que las alumnas transiten con más facilidad por los estudios científico-técnicos que, a pesar de que va mejorando, sigue teniendo sus dificultades. Además, es una preocupación del Ministerio el cómo favorecer que las alumnas se aproximen más a este tipo de carreras.