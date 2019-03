92,2% de los titulados de la Universidad Carlos III de Madrid consiguen empleo en su primer año como graduados

La Fundación de la Universidad Carlos III de Madrid y el Servicio de Orientación & Empleo han presentado los datos del XXIII Estudio de Inserción Profesional de la UC3M relativos a la promoción de 2017.

El estudio revela que el 92,2% de los titulados de la UC3M accedió al mercado laboral en el primer año posterior a su graduación. Además, según este informe, la satisfacción general de los egresados es muy positiva. De hecho, el 97,5% recomendaría estudiar en esta universidad.

El estudio destaca, además, que el 84% de los titulados adquiere experiencia profesional antes de finalizar los estudios, gracias a la realización de prácticas en alguna de las más de 6.000 empresas con las que la Universidad tiene convenios de colaboración.

Los sectores con mayor porcentaje de incorporación de titulados son asesoría, consultoría y despachos, seguido de industria, fabricación y logística y banca, finanzas y seguros. 82% de los graduados afirman ocupar puestos relacionados con sus estudios. 88% de ellos se han incorporado a empresas privadas, especialmente multinacionales,

El Servicio de Orientación & Empleo de la UC3M es -según la misma encuesta- la principal vía de acceso al mercado laboral de los titulados (35%) y desarrolla una gran variedad de actividades orientadas a reforzar la empleabilidad los estudiantes y facilitar su acceso al mercado laboral como son: bolsa online de ofertas de empleo, ferias de empleo, jornadas y entrevistas de orientación profesional, talleres de formación para el empleo, presentaciones de empresas in campus, pruebas de selección in campus, etc.

La Fundación Universidad Carlos III tiene como objetivo canalizar la colaboración de empresas, instituciones y la sociedad con la Universidad y, de forma específica, mediante la formación continua y la inserción laboral de los estudiantes.

La UC3M es una universidad pública, innovadora y comprometida con la mejora de la sociedad a través de la investigación de vanguardia y de la enseñanza de alta calidad.

Es la primera universidad española y la 22 del mundo en el ranking QS de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años y está incluida en el THE World University Rankings. Asimismo, es líder en el ranking de movilidad de estudiantes del programa Erasmus+.

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ocupa lugares destacados en 11 de los 31 campos académicos en los que ha sido evaluada en el QS World University Rankings by Subject 2019. En esta edición, aparece entre las 50 mejores universidades del mundo en Economía y en el "top 100" en Derecho y en Finanzas y Contabilidad. En Estadística e Investigación Operativa se sitúa entre las 150 instituciones mejor valoradas.

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) sigue siendo la primera universidad española por su capacidad para atraer a los estudiantes con mejores calificaciones, según el informe "La Universidad Española en Cifras 2016/2017", editado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con la colaboración de Santander Universidades, y mejora 2,23 puntos respecto a la edición anterior.