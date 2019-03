La US capta un millón de euros del programa Marie Curie para financiar cinco proyectos de investigación

La Universidad de Sevilla ha obtenido financiación para cinco proyectos de investigación dentro del programa Individual Fellowships de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF). En total, se han captado 1.062.519 euros con los que se sufragarán los proyectos y se formalizarán los contratos postdoctorales de cinco investigadores, que se asignarán a cada uno de estos proyectos y que estarán supervisados por personal docente e investigador de la US. Desarrollarán parte de su trabajo en Sevilla, pero también contarán con una estancia en otros centros internacionales. Las universidades receptoras son Princeton, California, Estatal de Iowa y Tokio.

La US ha presentado un total de 30 propuestas a la convocatoria 2018 de las MSCA-IF. De ellas, 22 (entre las que figuran las cinco que finalmente han recibido financiación) han estado incluidas en el programa de promoción, asesoramiento y acompañamiento MSCA-IF de la Oficina General de Proyectos Internacionales (OGPI) de la US.

Cuatro de los proyectos seleccionados se encuadran en la modalidad Global Fellowships, destinada a financiar investigaciones de entre dos y tres años de duración, con una fase de salida fuera de Europa de uno a dos años y una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. El quinto corresponde a la modalidad European Standard, destinada a fomentar la movilidad entre países europeos y de terceros países hacia Europa.

La primera de las propuestas de investigación seleccionadas es un proyecto interdisciplinar en el campo de la Física Nuclear y de Partículas que tiene como principal objetivo un mejor conocimiento de las oscilaciones de neutrinos. El proyecto contará con la participación del investigador Guillermo Megías Vázquez y será coordinado por Juan Antonio Caballero Carretero, catedrático de la Universidad de Sevilla, y los profesores de la Universidad de Tokio Yoshinari Hayato y Takaaki Kajita, quien además es ganador del premio Nobel en 2015 por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos.

Por su parte, Francisco Cruz Mazo propone el desarrollo de novedosos dispositivos microfluídicos para el transporte de biomoléculas en 'Serial Femtosecond Crystalography' (SFX o cristalografía en serie de femtosegundos). Dicho método permite el análisis estructural y temporal de las biomoléculas mediante pulsos ultra-cortos y extraordinariamente potentes de rayos X, producidos por los recientemente desarrollados láseres de electrones libres (XFEL). Las metodologías propuestas permitirán la generación, control y manipulación de chorros líquidos ultra-finos en la micro y nano-escala (1.000 veces menor que el grosor de un cabello humano) con velocidades que superan los 100 m/s. El proyecto se desarrollará bajo la supervisión del catedrático Alfonso M. Gañán Calvo y contará con fases de estancia en Princeton

El objetivo del tercer proyecto seleccionado, del investigador Pablo Ríos, es emplear sistemas dinucleares que contienen cobre y platino para oxidar hidrocarburos usando sustratos benignos como el agua o el oxígeno, empleando para ello complejos organometálicos cuyo diseño está inspirado en proteínas naturales tales como algunas monooxigenasas. Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad en el caso de la oxidación de metano, así como en campos como la bioquímica o la catálisis. Este proyecto será coordinado por el investigador Salvador Conejero.

El último de los proyectos en la modalidad Global Fellowships corresponde a la investigadora Ángeles Aroca, que abordará la contribución del sulfuro a la regulación de la autofagia selectiva en plantas a través de la persulfuración. La autofagia es de importancia crítica en muchos aspectos de la vida de las plantas. En los mamíferos, está implicada en el cáncer, enfermedades hepáticas y cardiacas, entre otras. Dentro del campo de las plantas, esta investigación es esencial para mejorar la productividad de los cultivos y la protección contra los procesos de estrés biótico y abiótico. Además, los resultados pueden aportar información sobre el sistema eucariota humano y generar nuevas aplicaciones biomédicas. Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad Estatal de Iowa (EE. UU.) bajo la supervisión del profesor Bassham y en el Instituto de Bioquímica de Plantas y Fotosíntesis (IBVF), centro mixto de la US, el CSIC y la Junta de Andalucía, con la coordinación de la investigadora Cecilia Gotor.

El último proyecto, concedido al investigador Joaquín Bernal Bayard en la modalidad European Standard, pretende estudiar el papel de proteínas efectoras de los sistemas de secreción de tipo III (SST3) de Salmonella enterica durante la infección en el modelo animal del pez cebra. La mayoría de los descubrimientos relacionados con las funciones de estas proteínas efectoras provienen de estudios in vitro donde se usan cultivos celulares, como células epiteliales o macrófagos. En estos casos la extrapolación de los resultados a lo que podría ocurrir en un escenario in vivo de una infección real es muy difícil. Por ello, este proyecto aspira a establecer al pez cebra como modelo de infección de Salmonella. Las características de estos peces, pequeños y transparentes, permitirán seguir la infección en directo mediante microscopía en vivo y detectar las células que son infectadas. El proyecto estará coordinado por el catedrático de Genética de la US Francisco Ramos.

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este modo, realizar plenamente su potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo de las Acciones Individuales (MSCA IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. Las MSCA IF son contratos postdoctorales que representan una oportunidad para incorporar personal investigador con experiencia, para desarrollar trabajos de investigación de alto impacto de todas las áreas científicas, durante dos o tres años.

El prestigio de contratos postdoctorales es mundialmente reconocido, ya que se evalúa la investigación de alto nivel en los primeros tramos de la carrera investigadora. Y se premia la excelencia tanto del proyecto como la excelencia investigadora de los solicitantes y de los tutores, así como la calidad de la institución receptora.