Cerca de 3.000 científicos de todo el mundo reciben formación de alto rendimiento en el centro de supercomputación ZCAM

Cerca de 3.000 científicos de todo el mundo han participado hasta el 2018 en la formación de alto rendimiento que realiza el centro de supercomputación "ZCAM" (Zaragoza Scientific Center for Advanced Modeling), ubicado en la Universidad de Zaragoza.

Este centro aragonés de alto rendimiento ha favorecido además el desarrollo de investigaciones avanzadas de carácter interdisciplinar para el estudio de materiales mediante modelos teóricos y simulaciones por ordenador. El ZCAM fomenta la formación de alto nivel en distintas técnicas computacionales, así como su implementación y uso en plataformas de supercomputación.

El ZCAM es un centro muy joven. Creado en 2010 mediante un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la Diputación General de Aragón (DGA) y la Universidad de Zaragoza, funciona de modo coordinado con el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.

Desde 2011 hasta 2018, el ZCAM ha organizado 29 talleres científicos, 33 cursos y tutoriales, y 6 congresos, ofreciendo una formación de excelencia. Para este año, están previstos otros nueve eventos: seis cursos tutoriales o escuelas, y tres talleres.

Nuevo curso: mapas genotipo-fenotipo

Precisamente, esta semana comienza el curso taller "De la secuencia a la función: Retos en el cómputo de mapas genotipo-fenotipo realistas", que permitirá predecir, entre otras cuestiones, el posible efecto patológico (si causa enfermedad o no) de ciertas mutaciones (alteraciones en la secuencia) en proteínas de nuestro organismo.

Este curso va dirigido a estudiantes e investigadores dentro de un abanico de especialización diverso (desde computación, matemáticas y física, hasta biología, fisiología y medicina) y abordará los últimos avances en el modelado y el análisis de la relación entre el genoma de un individuo y sus características fisiológicas aparentes, así como la influencia del medio ambiente y sus implicaciones a nivel global en términos evolutivos.

50 años del CECAM

El ZCAM es el centro español perteneciente a la red de nodos europeos integrados en una institución europea supranacional denominada CECAM (Centro Europeo de Cálculo Atómico y Molecular) y cuya sede central está en Lausanne (Suiza). El CECAM se fundó en París en 1969, de modo que este año celebra su quincuagésimo aniversario con el simposio "Molecular and materials simulation at the turn of the decade: Celebrating 50 years of CECAM" que tendrá lugar en Lausanne los días 9-12 de septiembre de 2019. Durante dicho simposio se revisarán los logros alcanzados durante estos 50 años, y se analizarán los retos futuros en el ámbito de la investigación computacional avanzada de materiales.

Objetivos

El propósito del ZCAM es conseguir en el ámbito nacional los objetivos del CECAM: la promoción de la investigación sobre metodologías computacionales avanzadas ysu aplicación a problemas relevantes en áreas científicas y tecnológicas de frontera (Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales, Química de Materiales, Química Médica, Medicina Física, Climatología, etc.).

"Uno de los principales objetivos del ZCAM" -señala su director, Adrián Velázquez Campoy, investigador ARAID del BIFI – "es favorecer la internacionalización de los grupos de investigación aragoneses y fomentar su cooperación con el resto de la comunidad científica, facilitando el establecimiento de colaboraciones y redes de investigación que conduzcan a la solicitud de proyectos internacionales, y promoviendo especialmente la participación de los investigadores jóvenes (estudiantes de doctorado o de máster, investigadores post-doctorales)".

En esta dirección se ha establecido el "Graduate Training Program" como un instrumento que permite a estudiantes e investigadores jóvenes adquirir experiencia internacional. Estudiantes de doctorado pertenecientes a instituciones que albergan nodos CECAM y que trabajan en campos científicos dentro de su ámbito pueden solicitar su admisión en este programa para realizar parte de su investigación en otra institución diferente a la propia que también albergue un nodo CECAM y para participar en cursos y tutoriales organizados por diferentes nodos. También participan en un curso especial de verano donde interaccionan con otros investigadores y presentan su línea de investigación. De este modo, la estructura nodal del CECAM es especialmente adecuada para fomentar colaboraciones internacionales entre estudiantes jóvenes que representan el futuro de la investigación.