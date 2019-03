PowerYou Xperience desvela las claves de la empleabilidad a alumnos de FP de Madrid

Más de 137 alumnos de Formación Profesional han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada en el CIFP Profesor Raúl Vázquez este jueves. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo y las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un contexto de transformación digital. PowerYou Xperience ofrece también a los participantes la orientación necesaria para afrontar importantes decisiones futuras y para plantear una estrategia para alcanzar sus objetivos profesionales.

Human Age Institute, una iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid colaboran así por primera vez con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes estudiantes de Formación Profesional. El próximo 25 de marzo, ambas entidades volverán a darse cita pero, esta vez, en una jornada PowerYou Xperience Junior dirigida a jóvenes adolescentes que persigue que los participantes desarrollen el autoconocimiento y adquieran una serie de herramientas para así facilitar la toma de decisiones sobre su carrera profesional futura.

El acto inaugural ha contado con la intervención de Guadalupe Bragado, directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad de Madrid quien ha recordado a los asistentes que debían aprovechar esta oportunidad para disfrutar de una experiencia de empleabilidad única.

Por su parte, Loles Sala, directora de Human Age Institute, ha asegurado que "tenemos que estar continuamente aprendiendo", porque las empresas están buscando profesionales con learnability. "Sed humildes, dad lo máximo de vosotros mismos con pasión y valentía. Y recordad, si sois felices con el proyecto de la empresa disfrutaréis como niños de vuestra carrera profesional", ha añadido.

Ha dado después comienzo la charla motivadora Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit impartida por Gominuke, youtuber y estratega de contenido digital, quien ha recordado a los asistentes que no deben perseguir un puesto sino sus pasiones. "Piensa que quizás el puesto por el que tanto peleas no exista en el futuro". Gominuke ha destacado la relevancia de la marca personal en un mundo hiperconectado y ha animado a los jóvenes a construirla y cuidarla teniendo claros sus objetivos profesionales. "Las empresas miran nuestras redes sociales y en esa labor, las primeras impresiones cuentan", ha asegurado.

Tras esta charla, ha dado comienzo la mesa redonda con representantes de Recursos Humanos de Verallia, Alstom, Airbus, Actren y Renault-Truck, quienes han expuesto sus necesidades de contratación ante una realidad que cambia de forma ágil y constante y han desvelado las competencias y habilidades que más valoran hoy a la hora de seleccionar Talento junior. Así todos han coincidido al afirmar que sus compañías buscan hoy perfiles con flexibilidad, learnability, capacidad de trabajo en equipo, manejo de idiomas y habilidades de comunicación

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas acerca de su futuro profesional.

La Formación Profesional en la Comunidad de Madrid

Más de 100.000 alumnos cursan Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. El número de alumnos de Formación Profesional se ha incrementado un 21,4%. Asimismo, el número de ciclos formativos implantados ha aumentado en un 12,5%, pasando de 112 a 126. En cuanto a Formación Profesional Dual, la oferta educativa se ha incrementado en un 90% y el número de empresas ha crecido de 380 en el año 2015 hasta las más de 1.200 empresas que colaboran este curso con la Consejería de Educación e Investigación acogiendo alumnos en formación.

La Formación Profesional contribuye a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones personales y sociales y se caracteriza por una alta empleabilidad. Más de un 86 % de los egresados de FP dual se inserta laboralmente en la Comunidad de Madrid durante el primer año tras finalizar su formación, según se recoge en el "Informe de inserción laboral de los egresados en Formación Profesional en la Comunidad de Madrid 2015-2016", elaborado por la Dirección General del Servicio Público de Empleo. Destacan varias familias profesionales, pero las tres con mayor tasa de inserción son "Sanidad", "Transporte y Mantenimiento de Vehículos" y "Servicios Socioculturales y a la Comunidad" con el 95,5%, 89,9% y 87,9% de egresados insertados en el mercado laboral, respectivamente.