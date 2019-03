ESADE alcanza una facturación de 109 millones de euros y renueva su oferta en respuesta a la revolución tecnología, la innovación y la experimentación

A cierre del ejercicio académico 2017-2018, la apuesta de ESADE por la innovación y su compromiso por ofrecer nuevos programas basados en un contexto de globalización creciente, en la experimentación y la revolución tecnológica se han visto reforzados por una facturación de 109 millones de euros, un 5% superior al pasado año.

La institución académica acaba de publicar su Memoria Anual 2017-2018, en la que, su nuevo director general, Koldo Echebarria, resalta tanto la voluntad de ESADE por una constante evolución pedagógica, como el compromiso social y los valores de la institución. En este sentido, afirma "necesitamos, más que nunca, instituciones que miren al mundo con espíritu crítico, capaces de generar impacto social y transformar su entorno de manera positiva. ESADE es y ha de seguir siendo una comunidad internacional de estudiantes, profesores, antiguos alumnos, directivos, emprendedores, empresas e instituciones que además de generar conocimiento, progreso y riqueza se sientan realmente comprometidos con los desafíos globales actuales".

60 años a la vanguardia de la educación

Asentado en posiciones de referencia de los rankings mundiales, ESADE alcanza su 60º aniversario, y lo está celebrando con la organización de diferentes iniciativas que impulsan la reflexión sobre la educación y la metodología pedagógica del futuro. En el plano económico, la institución académica ha generado un cash flow de 10 M€ que apoyarán las inversiones necesarias para mantener los niveles de competitividad internacional.

En materia de compromiso, ESADE ha sido reconocida como la escuela de negocios europea que más oportunidades ofrece a las futuras mujeres directivas con su MBA según el último ranking de Financial Times. De la misma manera que es la única escuela de negocios adherida al protocolo #DóndeEstánEllas, impulsado por el Parlamento Europeo para promover la igualdad de género en los actos públicos. Desde su adhesión a esta plataforma durante el curso pasado, el porcentaje de mujeres protagonistas de actos en ESADE ha ascendido hasta el 50,4%.

2.100 m2 de inversión al servicio de la innovación

La inauguración en 2018 de la Rambla de la Innovación, que se encuentra en el campus internacional de Sant Cugat, materializa la inversión económica de ESADE por la innovación en 2.100m2 con cinco laboratorios de experimentación y aprendizaje. Un espacio en el que diariamente se dinamizan iniciativas emprendedoras y se gestionan procesos de innovación por el que ha sido galardonado con el primer premio de los CLADEA Awards en la categoría "Universidad- Innovación", otorgado por El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.

Digitalización, nuevas profesiones e internacionalización

El enfoque internacional y la digitalización son dos ejes transversales en las diferentes unidades académicas de ESADE. En este sentido, destacan el lanzamiento de los programas 100% on line: Mercado bursátil; Gestión de la influencia; Marketing Intelligence & Consumer Insights; Innovación en Finanzas: Fintech y Blockchain. Además, durante el curso 2017-2018 ha visto la luz la primera edición del programa MSc in Business Analytics, que combina el conocimiento técnico con la visión de negocio y conecta a los estudiantes con las nuevas necesidades de muchas empresas que reclutan a data scientists, expertos en machine learning y managers en big data. En su primera edición ha contado con participantes de 16 nacionalidades.

En el plano internacional, ESADE ha diseñado un nuevo MBA global para ejecutivos, único en su especialidad, para directivos interesados en las relaciones y los negocios entre Asia y Europa, en cooperación con la Aalto University. Ha firmado, también, un acuerdo con la Universidad Jiao Tong de Shanghái para crear un Doble Grado que permitirá a los estudiantes de Master of Science (MSc) obtener la titulación MSc in Management de ESADE Business School y la de MSc in International Business de la Universidad Jiao Tong de Shangái. Josep Franch, decano de ESADE Business School destaca "el modelo de experiencia educativa singular de ESADE Business & Law School, que es innovador y transformador en el sector universitario y la formación para directivos".

Siguiendo esta estrategia de internacionalización, la Law School de ESADE ofrecerá, a partir del curso 2019-2020, un nuevo grado oficial en Global Governance, Economics & Legal Order que será impartido en inglés y dará respuesta al talento internacional de futuros economistas y diplomáticos.

Compromiso por el talento

En el curso 2017-2018, ESADE recibió 3,2 millones de euros procedentes de las aportaciones y donaciones de diversas personas y organizaciones, que han permitido conceder 250 becas, invertir en investigación, promover la actividad de sus centros de investigación y continuar impulsando el ESADE Foundation Fund (endowment).