Casi la mitad de los talentos STEM milenarios y de la Generación Z interesados en la industria del petróleo y el gas

Europa Press Madrid

La industria del petróleo y el gas se enfrenta a una competición destacada para atraer a los talentos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con un 44% de los STEM milenarios y de la Generación Z (Gen Z) interesados en buscar una carrera dentro del campo del petróleo y el gas, en comparación con el 77% dentro del sector de la tecnología, el 58% en el campo de las ciencias de la vida y farmacéutico, y el 57% en el cuidado de la salud - según la encuesta inaugural mundial "Workforce of the Future" lanzada hoy por medio de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en CERAWeek by IHS Markit, principal evento de energía del mundo.

La encuesta fue encargada por ADNOC para examinar los trabajos futuros y las tendencias de empleo dentro de la industria del petróleo y el gas, sobre todo al tiempo que la industria busca atraer el talento STEM y permitir la cuarta era industrial. Esto está en línea con la misión Oil & Gas 4.0 de ADNOC de ayudar a cumplir con el aumento de la demanda mundial de energía y de productos de valor superiores - al impulsar una dinámica y cultura conducida por las prestaciones que cultiva el talento y aplica las últimas tecnologías para optimizar los recursos. La encuesta entrevistó a los estudiantes STEM y jóvenes profesionales de entre 15 y 35 años de 10 países - repartidos en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio, representando una mezcla de economías mundiales destacadas, junto a productores y consumidores de petróleo y gas - buscando sus percepciones por medio de múltiples industrias relacionadas STEM, incluyendo el petróleo y gas, además de las habilidades que valoran y creen son necesarias para tener éxito dentro de estas industrias. Entre los principales descubrimientos están:

"Salario", "equilibrio entre trabajo y vida", "estabilidad laboral", "cumplimentación en el trabajo" y "un buen entorno laboral" están clasificados como los principales cinco impulsores detrás de las elecciones potenciales de las carreras para los STEM milenarios y la Gen Z. Los jóvenes talentos STEM asocian también con la industria del petróleo y el gas con elevados salarios y la consideran como una industria que tiene un valor incalculable. "La industria paga bien", "la industria es vital para la economía del país y su desarrollo" y "se trata de una industria que es necesaria para vivir", estando clasificados como los tres atributos principales positivos acerca de esta industria.

Los STEM milenarios y la Gen Z han demostrado que el mayor interés de la industria es que creen que puede estar impactada por las nuevas tecnologías. A nivel global, el 42% indica que las nuevas tecnologías tendrán un impacto principal en la industria del petróleo y el gas, mientras que el 56% indica lo mismo acerca del cuidado de la salud, el 53% para las ciencias de la vida y farmacéutica, y el 73% para la industria de la tecnología. Su Excelencia el doctor Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de los EAU y consejero delegado de ADNOC Group, afirmó: "Los descubrimientos conseguidos desde la encuesta ADNOC 'Workforce of the Future' demuestran que cuantos más STEM milenarios y de la Gen Z asocian el petróleo y el gas con las nuevas tecnologías, más interesados estarán en una carrera dentro de esta industria. La industria del petróleo y el gas se posiciona así misma en el límite de la tecnología, mostrando lo revolucionaria que es la innovación para ser vital en cada aspecto de nuestro negocio - por medio de la cadena de valores de tipo upstream y downstream.

"Al tiempo que entramos en la 4 era industrial, necesitamos unirnos como industria y - con nuestros socios de la industria de la tecnología - destacar mejor las oportunidades emocionantes que ofrece nuestra industria dinámica a los jóvenes talentos con unas habilidades de tecnología destacadas", añadió.

Los resultados también demuestran que los STEM milenarios y de la Gen Z parecen estar divididos en relación al petróleo y el gas como industria del futuro (45%) o del pasado (44%). Los datos indican además un desequilibrio entre lo que los STEM milenarios y de la Gen Z ven como las habilidades más importantes para tener éxito profesional frente a lo que ven como las habilidades más importantes para su carrera dentro de la industria del petróleo y el gas.

Las habilidades en "tecnología de la información e informática" (37%) y "pensamiento de creatividad e innovador" (33%) son consideradas como las habilidades más importantes para tener éxito en el futuro, pero solo el 18% ve "TI y la informática" y la "creatividad y pensamiento innovador" como habilidades importantes para una carrera dentro del petróleo y el gas. De forma similar, el 26% indica que los idiomas de programación son claves para el éxito profesional futuro, y solo el 11% lo ven como una habilidad considerable en la industria del petróleo y el gas.

Los datos además demuestran que alguna experiencia en el mercado laboral y la educación terciaria en sujetos STEM puede ayudar a cambiar las percepciones de forma positiva en una carrera dentro del sector del petróleo y el gas. Mientras que los intereses son bajos en la edad de escuela secundaria entre los estudiantes STEM (el 37% está interesado en una carrera dentro del sector del petróleo y el gas), esta cifra sube hasta cerca de la mitad (51%) de los jóvenes profesionales interesados en buscar una carrera dentro del sector - lo que representa un aumento de 14 puntos. Su Excelencia el doctor Al Jaber añadió: "El petróleo y el gas siempre han sido - y seguirán siendo - una industria del futuro que está al frente de la tecnología y la innovación.

Se trata de un momento emocionante para que el talento STEM se una a la industria, sobre todo a la vez que avanzamos nuestra misión Oil & Gas 4.0 e integramos las nuevas tecnologías y asociaciones para la transformación digital y de tecnología en nuestras operaciones completas", concluyó Su Excelencia el doctor Al Jaber.