Les Roches, considerada una de las tres mejores escuelas de formación hotelera del mundo, realiza su primera jornada de puertas abiertas

Les Roches Marbella Global Hospitality Education, escuela internacional de alta dirección de hotel, inaugura este viernes su primer día de puertas abiertas del año. El objetivo es acercar a los futuros alumnos y a sus familias las peculiaridades de un campus, en el que conviven más de 80 nacionalidades, y que hoy es considerado la 3ª mejor institución del mundo de educación superior en gestión de la industria del hospitality y el ocio (Hospitality and Leisure Management), y la 3ª según el grado de empleabilidad.

Además de conocer sus programas de estudios, infraestructuras pedagógicas, metodología docente o las características de su alojamiento, los asistentes disfrutarán de un almuerzo preparado por los actuales estudiantes de Les Roches, y podrán conocer, en una primera sesión de inmersión, cómo es la vida en el centro, las prácticas experienciales que se realizan durante el periodo lectivo, las oportunidades profesionales a las que acceden sus graduados o las marcas que acuden cada semestre para reclutar al mejor talento. Los resultados del año 2019 del ranking mundial de universidades de QS refleja el compromiso de Les Roches Marbella de preparar a los estudiantes para ser contratados inmediatamente y tener éxito a largo plazo en una de las industrias más activas del planeta. Pero Les Roches Marbella Global Hospitality Education no sólo es un referente en nuestro país, es la única Escuela Universitaria de Dirección Hotelera Suiza en España que recibe la acreditación de NECHE (New England Association Schools and Colleges), la misma asociación que acredita los títulos de instituciones como Harvard o Yale.

Las instalaciones de Les Roches cuentan con amplios jardines, varios restaurantes, residencia, zonas deportivas anexas, aulas dotadas de las últimas novedades tecnológicas y distintas áreas que simulan las dependencias de un establecimiento hotelero de lujo. Como media, cada alumno recibe 5 ofertas para integrarse en prestigiosas cadenas hoteleras y el índice de empleabilidad directa se sitúa en más del 90%. Se calcula que a fecha de hoy más 4.000 graduados de Les Roches Marbella están ejerciendo puestos de responsabilidad en 64 países (más del 60 por ciento en puestos de dirección, gestión o supervisión) uniéndose a la Alumni Association de Les Roches formada por más de 12.000 profesionales en 130 países.

Les Roches Marbella equipa a sus estudiantes con competencias para desarrollarse en un entorno laboral que cambia rápidamente. A través de la red global de Les Roches Global Hospitality Education, que cuenta con 3 sedes en 2 continentes, (Marbella en España, Bluche en Suiza y Shanghái en China), los estudiantes se desarrollan con soltura en la multiculturalidad, el liderazgo y las habilidades de emprendimiento.

Oferta formativa para los líderes de la industria hotelera, hospitality y turismo de lujo internacional

Los visitantes también recibirán información completa sobre la actual oferta académica de Les Roches Marbella (impartida íntegramente en inglés), que este año se completa con un Máster en Dirección Hotelera Internacional, y que se suma a un Título Universitario en Dirección Hotelera Global (BBA in Global Hospitality Managemet), con cuatro opciones de especialización (Estrategias en Marketing Digital, Emprendimiento, Gestión de Resorts y Dirección Financiera para Gestión Hotelera), y a tres posgrados (Posgrado en Dirección Hotelera Internacional, Posgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo y Posgrado "Executive" en Dirección Hotelera Internacional).

Además, Les Roches Marbella presentará las "Becas de Excelencia Académica", que premian el esfuerzo de los alumnos más notables con una reducción de hasta el 50% en el importe de las tasas académicas.

Para Carlos Díaz de la Lastra, director general de Les Roches Marbella, esta es una oportunidad única para que los futuros estudiantes se sumerjan en nuestro modelo: "El turismo es el tercer sector exportador con una capacidad de crecimiento, innovación e impacto social casi inigualables. Genera uno de cada 10 empleos y su transversalidad crea un amplio abanico de salidas laborales sin límites geográficos: alojamiento y restauración, entretenimiento y ocio, educación, investigación y consultoría, agencias de viajes, eventos . Y eso significará que los mejor formados serán los que logren capitalizar el verdadero talento dentro de la industria; una realidad que ya entienden nuestros alumnos y las cerca de 100 firmas que acuden a nosotros cada año para incorporar la marca Les Roches en sus equipos".