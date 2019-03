Espacio Ankaria UCM muestra las obras realizadas por alumnos de bellas artes bajo la tutela del artista gráfica británico Paul Laidler

Una exposición organizada por Espacio Ankaria UCM, la plataforma creada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Ankaria para promover la creación y la investigación en torno al arte gráfico entre los jóvenes artistas, reúne desde hoy las obra realizadas por los quince alumnos participantes en el seminario impartido hace dos años en Madrid por el artista gráfico británico Paul Laidler.

La exposición arranca hoy, día 13 de marzo, con una conferencia de apertura del propio Paul Laidler, y permanecerá abierta hasta el 21 de este mismo mes en el hall del Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Laidler está considerado en la actualidad como uno de los principales renovadores del arte gráfico, tras haber incorporado las capacidades de las nuevas tecnologías al proceso de creación. Hace dos años compartió sus conocimientos y experiencias en el campo de la gráfica con quince artistas noveles, en su mayoría estudiantes de Bellas Artes, dentro de un taller creativo titulado "Looking through the eyes of machines".

Paul Laidler es investigador y profesor sénior en Grabado e Ilustración en la University of the West of England, Bristol (Reino Unido), y como artista gráfico sus obras han sido merecedoras de diversas distinciones y premios internacionales. Sus piezas forman parte de las colecciones de importantes instituciones internacionales, como The V & A, Tate Britain, School of the Art Institute Chicago, National Gallery of Australia Canberra, The Royal West of England Academy o The Print Centre Philadelphia, entre otros.