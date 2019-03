Banco Santander presenta una nueva edición de "Santander Incluye", su programa de prácticas para universitarios con discapacidad

Banco Santander, con el apoyo de Fundación Universia, presenta una nueva edición del programa "Santander Incluye" de prácticas formativas en su sede corporativa de Madrid para estudiantes universitarios con discapacidad.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2017, un total de 30 universitarios con discapacidad han realizado prácticas en diversas áreas de negocio donde, además de complementar su formación en un entorno laboral, pudieron contar con apoyo específico mediante un tutor profesional de la entidad, enfocándose en el desarrollo de competencias y habilidades para su futuro desempeño profesional.

Para Sonia Viñas, directora de Fundación Universia, "este programa supone un avance en materia de identificación temprana de talento diverso para generar una organización más responsable, innovadora e inclusiva". Las prácticas tendrán una duración de entre seis meses y un año y una ayuda de estudios. El plazo para remitir candidaturas comienza el 1 de marzo.

Requisitos para participar en "Santander Incluye"

Pueden optar a estas prácticas formativas personas que estén cursando últimos cursos de estudios universitarios –grado y posgrado-, con un mínimo del 50% de los créditos aprobados.

En la selección de candidatos se analizará su expediente académico, nivel de inglés (valorándose además otros idiomas), y el conocimiento y manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Las personas interesadas, pueden inscribirse desde la página web de Fundación Universia.

Belén Humanes, Santander Incluye, Corporate and Investment Banking Belén Humanes, es una de las actuales participantes en el programa Santander Incluye: "envié mi cv a Fundación Universia y me comentaron las vacantes a las que podía acceder. A los pocos días, tuve mi primera entrevista con Banco Santander".

Belén se incorporó en prácticas profesionales en el Banco en el área de Corporate and Investment Banking en junio de 2018: "Esta experiencia me ha dado más seguridad a la hora de defender mis ideas y de compartirlas con el resto. No me había dado cuenta de lo importante que era un equipo hasta que empecé aquí. Cada día aprendes una cosa nueva y siempre están dispuestos a ayudarte con todo. La verdad, he tenido mucha suerte con ellos, porque me hicieron sentirme "uno más" desde el principio, y creo que eso es lo que me ha dado confianza y motivación para trabajar cada día con más ganas".

En cuanto a sus sueños y planes profesionales, Belén explica: "realmente me gustaría quedarme aquí ya que creo que Santander ofrece todo lo que puedo buscar fuera. Puedes moverte dentro del Banco, cambiar de funciones y, si por motivos personales tuvieras que irte fuera, también te da la posibilidad. Animaría a otros universitarios a participar en este programa, es una experiencia increíble en todos los sentidos".

Compromiso con la inclusión de la discapacidad y el desarrollo profesional

Además de su programa de prácticas, Santander, a través de Fundación Universia persigue la atracción de personas con discapacidad con alto potencial, para impulsar su desarrollo en la compañía y así contribuir a una sociedad más activa e inclusiva.

Francisco Grau es empleado de Santander y trabaja en la división de Secretaria General y RRHH y tiene discapacidad: "Empecé a trabajan en el Banco en el 2007, en la Dirección General de Riesgos, pase por casi todos los departamentos, pero donde más tiempo estuve fue en el de Riesgos de Banca Mayoristas durante seis años. Desde diciembre del 2017 trabajo en Secretaria General y Recursos Humanos en el departamento de Cultura y Formación Corporativa, encargándome sobre todo de la incorporación al Grupo Santander de personas con algún tipo de discapacidad y ayudando a que el Grupo sea cada vez más accesible.

Francisco destaca: "el Banco ha hecho realidad todos mis sueños y lo ha superado con creces. Se podría decir que el Banco Santander y yo, somos el 'tándem perfecto'. Además, destaca especialmente el proyecto de Cultura Corporativa del Banco: "es sinceramente espectacular y muy ambicioso. Esto no ha hecho más que empezar y como todo en la vida los comienzos son siempre difíciles, pero con el tiempo estoy seguro que el Banco va a conseguir la plena inclusión de este colectivo de la sociedad".

Fundación Universia, que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander, desarrolla proyectos innovadores que impulsan la Educación Superior y el empleo de calidad de personas con discapacidad para consolidarse como una organización internacional de referencia en el ámbito del empleo cualificado y vinculado al desarrollo del talento diverso en empresas que apuestan por un crecimiento inclusivo y sostenible.