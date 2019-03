La Campaña Mundial por la Educación muestra su apoyo al movimiento #FridayForFuture

La movilización juvenil contra el cambio climático que está sacudiendo Europa ha llegado hoy viernes al Congreso de los Diputados, con una concentración convocada por los estudiantes a las 12h30 en la emblemática escalinata de los leones.

Cristina Álvarez, coordinadora de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (liderada en España por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan International España), ha asegurado que "desde la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación queremos mostrar nuestro apoyo a este movimiento impulsado por miles de jóvenes europeos preocupados por no sólo por su futuro, sino por el de todas aquellas personas que, en los países más empobrecidos, son más vulnerables ante los devastadores efectos del cambio climático".

En este sentido, la Campaña Mundial por la Educación subraya la importancia de la educación para crear un mundo más sostenible. Se estima que, para 2030, el cambio climático podría llevar a 122 millones de personas más a una situación de pobreza. La sociedad se enfrenta al enorme reto de desvincular el crecimiento económico y el desarrollo de la sobre-explotación de los recursos naturales, y una educación equitativa, inclusiva y de calidad es clave en esa transición. Por un lado, dota a las personas las capacidades necesarias para comprender los problemas medioambientales, darles respuesta y reducir su vulnerabilidad frente a sus efectos. Y, por otro, es esencial para impulsar el cambio individual y colectivo de comportamientos, estilos de vida y patrones de consumo.

Por eso, este año, del 1 al 7 de abril la CME celebrará la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) bajo el lema "Defendemos la educación, sostenemos el mundo". En España, habrá actos de movilización en más de 30 ciudades, donde se prevé la participación de más de 40.000 personas, que construirán scrabbles de la sostenibilidad en plazas y colegios de todo el país. Durante todo el año, más de 200 centros educativos y grupos de educación no formal han estado trabajando los materiales didácticos sobre educación, sostenibilidad y Agenda 2030, y serán ellos los encargados de impulsar distintos actos reivindicativos. Hay muchas formas de sumarse a la SAME. En nuestra web se publicarán las diferentes propuestas y en redes sociales, se difundirán las diferentes acciones bajo los hashtags #SAME2019 #SostenemosElMundo.