PowerYou Xperience ofrece a los jóvenes universitarios las claves para impulsar su empleabilidad

Más de 170 estudiantes y titulados universitarios de distintas especialidades han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este miércoles 27 de febrero en el Campus Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo y las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un contexto de transformación digital. PowerYou Xperience ofrece también a sus alumnos la orientación necesaria para afrontar importantes decisiones futuras y para plantear una estrategia para alcanzar sus objetivos profesionales.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad CEU San Pablo han sido las entidades promotoras de esta jornada que en este curso académico volverá a recalar en Madrid en los meses de marzo y abril y que viajará también a Barcelona, Burgos y Algeciras (CONSULTA EL CALENDARIO).

Antonio Calvo Bernardino, rector de la Universidad CEU San Pablo, ha sido el encargado de inaugurar la sesión junto a María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute. Calvo ha asegurado que "la formación universitaria debe complementarse con actividades prácticas para alcanzar el éxito profesional" y ha añadido que "gracias a estas jornadas, los estudiantes pueden incorporarse al mundo laboral con las habilidades y competencias necesarias".

Ha dado después comienzo la charla motivadora Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit impartida por Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Trivu y uno de los 30 jóvenes españoles más influyentes según la revista Forbes. González ha analizado el contexto de transformación digital en el que los profesionales deben hoy desarrollar su carrera y ha asegurado que la automatización de algunas tareas no debe asumirse como una consecuencia negativa del avance tecnológico si no como una oportunidad. "La tecnología no es un fin, es un medio para empoderar a las personas y crear un mundo mejor. Tampoco sustituye a las personas, transforma nuestro entorno y nuestras relaciones laborales y personales".

Tras esta charla, ha dado comienzo la mesa redonda con representantes de Recursos Humanos de EY, Cisco, Sanitas Seguros, Agi Architects, GSK y PWC, quienes han expuesto sus necesidades de contratación ante una realidad que cambia de forma ágil y constante. Más allá de las habilidades técnicas requeridas para cada puesto, las compañías demandan hoy personas con capacidad de adaptación, que sepan manejarse en la incertidumbre, de colaborar y compartir su conocimiento; personas con pasión y ganas de aprender que no le tengan miedo a equivocarse.

Los estudiantes han disfrutado después de una sesión de asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear sus dudas sobre su futuro profesional. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han participado en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo.