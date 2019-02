La reina Sofía preside la entrega de dos becas a jóvenes investigadores en enfermedades neurodegenerativas

Europa Press Madrid

La reina Sofía ha presidido este martes la entrega de dos becas de la Fundación Reina Sofía-Fundación Mapfre a sendos jóvenes científicos que investigan en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Con una dotación de 32.000 euros anuales, en esta ocasión han recaído en Linda Zhang, psicóloga especialista en biología humana y doctora en Radiología diagnóstica, que desarrollará su estancia en la Universidad de Finlandia Oriental; y Marta Garo Pascual, bióloga y neurocientífica, que pasará un año en la Universidad Hospital de Jena (Alemania9.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, y ha servido para conmemorar los 10 años del programa fruto de la colaboración entre las dos instituciones. Desde su creación, hace más de una década, han apoyado más de 12 proyectos de investigación clínica aplicada y formación científica de ámbito internacional a través de ayudas económicas por más de 350.000 euros.

Las ayudas han permitido a jóvenes científicos realizar estancias de hasta un año de duración en centros punteros de todo el mundo como el Mount Sinai School of Medicine (New York), Case Western University (Ohio), New York University School of Medicine y el Royal College of Surgeons (Dublín).

"La medicina ha avanzado enormemente en las últimas décadas consiguiendo logros que hace no muchos años parecían impensables", ha señalado el presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas. Sin embargo, ha indicado que todavía quedan "retos en los que hay que redoblar esfuerzos, como el Alzheimer, la enfermedad del olvido, una asignatura aún pendiente hacia la que se avanza con paso muy firme porque hay excelentes equipos de investigación, que luchan día a día para conseguir ese hallazgo que dé la clave para revertir esta enfermedad".

En el transcurso de la entrega de las ayudas del programa, también se ha dado a conocer la declaración de la investigación en enfermedades neurodegenerativas como acontecimiento de excepcional interés público para los años 2019 y 2020. La declaración conlleva una serie de beneficios fiscales a los que podrán acogerse las empresas, instituciones e individuos que colaboren con las iniciativas, tanto económicamente como a través de publicidad y difusión.

El acontecimiento 'Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación' (Neuro 2020), promovido por la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN, se dirige a concienciar a la ciudadanía de la importancia de promover la investigación en enfermedades neurodegenerativas, impulsando la captación de recursos económicos para la financiación de una serie de iniciativas, acciones de difusión y proyectos de investigación aplicada.