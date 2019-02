ARAG y ESADE lanzan un challenge para llegar al consumidor digital a través de la mediación

Europa Press Madrid

Un total de 11 estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones y de Ciencias Computacionales de la UPC, conjuntamente con alumnos del "Master of Science in Innovation and Entrepeneurship" de ESADE, participan en un challenge que tiene como objetivo dotar a la mediación de nuevas herramientas para llegar al consumidor digital de manera más eficiente.

La compañía aseguradora, ESADE y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se unen para que los alumnos de la Universidad y de la Escuela de Negocios aborden retos planteados por una empresa 'real', en este caso ARAG, y trabajen sobre los mismos, ofreciendo soluciones y respuestas prácticas, imaginativas y creativas. Los 11 jóvenes, divididos en dos grupos, trabajan en equipos interdisciplinares, con supervisión de sus asesores y consultores expertos, y a principios de junio presentarán sus propuestas a la compañía aseguradora. ARAG escogerá alguno de estos proyectos con el objetivo que, a posteriori, los estudiantes puedan desarrollar un prototipo. En el siguiente vídeo, los estudiantes han descubierto de la mano de los profesionales de ARAG y de ESADE el reto al que se deben enfrentar y la importancia que tiene la mediación de seguros para la compañía aseguradora.

El CEO de ARAG, Mariano Rigau, ha explicado que esta acción conjunta nace "de la necesidad de impulsar las ideas frescas de las nuevas generaciones de profesionales para que se conviertan en un motor de transformación e innovación de la compañía". De hecho, Rigau ha comentado que espera de ellos que tengan una visión nueva y no contaminada por el día a día y los ha animado a "ser valientes, tener la mente abierta y a atreverse con todo".

El director comercial de la compañía aseguradora, Juan Carlos Muñoz, ha indicado que "si ARAG es líder en el ramo de la Defensa Jurídica es, fundamentalmente, gracias al canal de distribución de la mediación" y ha añadido que "contamos con cerca de 2.000 mediadores trabajando con nosotros y siempre apoyan y prescriben nuestros productos". Muñoz ha apuntado que "con este reto queremos ayudar a los mediadores para que continúen prescribiendo nuestros productos para los nuevos consumidores".