Samsung refuerza su compromiso con la educación en YOMO

En su compromiso con la educación a través de la tecnología, Samsung Electronics Co., Ltd., estará presente en The Youth Mobile Festival (YOMO) en Barcelona, desde el martes 26 de febrero al viernes 1 de marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC).

Durante estos días, la compañía ofrecerá sesiones sobre el uso adecuado de los dispositivos en las aulas, para mostrar a profesores y alumnos cómo pueden utilizar la tecnología en el proceso educativo de forma segura y responsable.

En edición del año pasado en YOMO, Samsung presentó "Asignatura Empatía", unos talleres con los que los jóvenes aprendían a luchar contra el bullying mediante gafas de realidad virtual, y a resolver esa situación utilizando la tecnología.

Asimismo, Samsung colabora con la Administración Pública con la iniciativa Samsung Smart School, realizada conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las consejerías de Educación de las 17 Comunidades Autónomas, para fomentar las nuevas tecnologías entre la comunidad escolar y educativa.

Si te interesa, puedes visitar el stand de Samsung en La Farga de L'Hospitalet, Barcelona, el próximo miércoles 27 de febrero.