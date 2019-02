Los colegios franceses sustituirán "padre" y "madre" por "progenitor 1" y "progenitor 2"

El país vecino ha reivindicado la formación de las familias con la aprobación de una ley que pretende que los padres o madres del mismo sexo no se sientan excluidos ni sufran ningún tipo de marginación o discriminación. Con esta iniciativa, reclaman que una familia no tiene que estar formada solamente por un padre y una madre, sino que debe ser flexible y adaptable a las diferentes realidades y estructuras diferentes de cada situación.

Francia ha aprobado esta enmienda en su parlamento para que a partir de ahora en los documentos oficiales escolares no aparezca ni "padre" ni "madre", figurando únicamente "progenitor 1" y "progenitor 2". Emmanuel Macron busca reducir la marginación que sufren las familias que no están formadas por un núcleo de hombre y mujer o sean solo de un miembro. Según la diputada Valerie Petit: "esta ley busca que la legislación reconozca la diversidad familiar de los niños, también en los formularios administrativos". Este lenguaje inclusivo ha sido duramente criticado por los conservadores, ya que aseguran que su aplicación deshumaniza la paternidad y puede ocasionar conflictos al intentar definir qué progenitor debería ser catalogado como el 1 o el 2. Los que están a favor de la medida ven errores, porque consideran que no se da cabida a las familias monoparentales.

En este sentido, Anne-Christine Lang, una de las parlamentarias promotoras de la iniciativa, ha propuesto reescribir la enmienda y poner "padre-madre-padre-madre" para evitar el problema de la priorización. Sin embargo, en este caso no se contaría con otro tipo de familiares como tíos o abuelos que se hacen cargo de los más pequeños. Los más conservadores y colectivos defensores de las familias tradicionales como "Manif pour tous" consideran que la aplicación de esta iniciativa deshumaniza la paternidad. Sin embargo, organizaciones "Liberales" que apoyan las ideologías sobre padres del mismo sexo se oponen a esta medida, ya que según su criterio se le daría más importancia a uno de los progenitores y no a ambos por igual.

Lenguaje inclusivo

Hace dos años, el primer ministro francés, Edouard Philippe, ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo en los textos oficiales, contra el que ya se había alzado la Academia de la Lengua. Concretamente invitaba a rechazar ese tipo de escritura, que incorpora un sufragio femenino en un sustantivo masculino, en favor de una mejor comprensión del contenido. El lenguaje inclusivo había sido defendido en Francia en círculos feministas, para quienes el masculino no es neutro e implica una "Invisibilización" de las mujeres.