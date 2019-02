Ángela García: "En España no ha habido políticas importantes en cuanto a la enseñanza del idioma"

The Rose of England es un centro de estudios de inglés dedicado principalmente a la preparación de todo tipo de títulos y certificados oficiales que hoy en día se requieren y valoran en todas las actividades profesionales y académicas. Ángela García, fundadora de la academia, vivió en Londres durante dos años y al regresar a Madrid empezó como profesora particular de inglés para niños. Montaron una academia de enseñanza de este idioma en Madrid y se especializaron en la preparación de los certificados de Cambridge, siendo centro colaborador del British Council.

¿Qué os diferencia del resto de empresas de idiomas?

Nosotros nos dedicamos a organizar diferentes cursos en Irlanda y residimos allí. Por tanto, la personalización, el trato directo, y la cobertura cuasi familiar que tenemos con cada uno de nuestros estudiantes, sean niños o adultos, forma parte de la idiosincrasia de nuestra empresa.

¿Qué tipo de familias mandan a sus hijos a aprender inglés?

Familias muy mentalizadas en que sus hijos tengan contacto con el país, tanto para aprender o mejorar su inglés como para que vivan una experiencia siempre enriquecedora y muy formativa.

Desde hace unos 10 años hemos notado que no solo las familias con nivel económico alto acceden a estos cursos, hoy en día muchas familias con poder adquisitivo más bajo ahorran para que sus hijos realicen un curso en el extranjero.

¿Comó son las estancias allí?

Dependiendo del tipo de curso que realicen, los periodos de estancia en Irlanda son más o menos largos. Organizamos desde pequeños cursos de inmersión semanales para colegios hasta cursos escolares completos, estancias de varias semanas con actividades y campamentos locales.

El alojamiento siempre es con familias irlandesas y contamos para la realización de cualquier tipo de curso con nuestro centro / academia ubicada en Athlone así como diferentes colegios con los que trabajamos desde hace años y, por supuesto, con todos los clubs deportivos que nos brindan las diferentes localidades de las "midlands" irlandesas.

También organizamos cursos para adultos y ejecutivos con paquetes de actividades, clases privadas, o estancias "a la carta".

¿Cuál es el mejor momento para enviar a los niños a estudiar inglés?

Creemos que cuanto más pequeño sea el niño se relacionara mucho mejor con los propios niños irlandeses, con la familia y con el entorno.

Llevamos escolares desde los 9 años de edad, pero siempre hay que valorar la madurez individual del estudiante.

¿Familia o internado?

Sin lugar a dudas familia ya que el estudiante es un miembro más en la casa, aprende inglés sin interferencias de otros españoles, y vive de una forma mucho más practica los usos y costumbres del país donde está realizando su curso.

Si no atendiéramos a las tecnologías, ¿cuál sería el método/pedagogía que elegirías para estudiar inglés?

Clases presenciales con buenos y motivadores profesores, dando importancia a la gramática en primer lugar para continuar con clases más interactivas y, por supuesto, la estancia en el país anglófono es clave para desarrollar y poner en práctica todo lo aprendido. Personalmente, no creo en métodos intuitivos a menos que estemos hablando de niños muy pequeños que aprenden por igual dos lenguas a la vez.

¿Cómo de real es el mito de que los españoles no hablan bien inglés?

Esto no es un mito, es realidad pura y dura. Durante muchos años el inglés se ha considerado una asignatura de segundo nivel en los colegios. Los españoles en general no hablan ni entienden bien el idioma o solo lo chapurrean. En España no ha habido políticas importantes en cuanto a la enseñanza del idioma como, por ejemplo, en Portugal, donde las películas se emiten sin doblajes y esto hace que los niños entiendan y hablen inglés de una forma natural.

¿De qué país o países deberíamos aprender en su método y por que?

En general, de los países del norte de Europa. Al tener ellos un idioma poco o nada hablado en otros países, han dado una importancia extraordinaria al inglés para poder comunicarse con el resto de la comunidad mundial. Sus niños aprenden inglés prácticamente a la vez que aprenden el noruego o el sueco por poner un ejemplo.

Con respecto al futuro, ¿podrías augurar como seria este con las nuevas tecnologías?

Creo que el avance va a ser increíble, casi de ciencia ficción. Acabaremos todos insertándonos un chip en el cerebro con todos los idiomas y dialectos del mundo, no nos hará falta ni estudiar.