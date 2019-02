¿Te vas de Erasmus? Student.com te proporciona las mejores tiendas para estudiantes en el extranjero

Un par de maletas no son suficientes para trasladar toda una vida. Por ello, al cambiarse de país, al final se acaban dejando algunas pertenencias en la ciudad de origen. La elección de qué llevarse no es nada fácil y es más que probable que necesites adquirir algunas cosas para crear una sensación de hogar y un buen entorno para estudiar en tu nueva casa.

¿Aún no conoces la ciudad y no sabes dónde encontrar las tiendas donde adquirir todo lo que necesitas? No hay problema, Student.com, la mayor plataforma de alojamiento para estudiantes ofrece una lista con las tiendas más recomendadas según su comunidad, que todos los estudiantes Erasmus deben saber.

#1 Número de teléfono

Cuando llegas a un sitio nuevo, lo primero que solemos hacer es avisar a todos tus seres queridos de que has llegado sano y salvo. Normalmente, tenemos la necesidad de compartir fotos del nuevo vecindario o de la casa en la que vamos a vivir, y el uso de una WiFi pública y del roaming de datos está bien durante los primeros días, pero tarde o temprano, tendrás que adquirir una tarjeta SIM local y contratar un plan telefónico. De esta manera, evitarás cargos adicionales y más caros cuando se te acabe tu cuota de datos en el extranjero.

En Francia, hay muchos proveedores con diferentes planes y ofertas para elegir, por lo que, al principio, es difícil saber cuál es el mejor. Free ofrece la tarifa de datos más generosa, y a un precio bastante razonable. Por solo 9 € al mes, recibes 50 gigabytes de internet y sin contrato. Orange y SFR ofrecen paquetes similares. Recomendamos el paquete Sosh de Orange o el paquete RED de SFR.

Si te encuentras en el Reino Unido, los planes de internet ilimitados son comunes y relativamente económicos. Three Mobile ofrece internet ilimitado por £ 32 al mes y sin contrato. Si tu opción es adquirir una tarifa de contrato, lo mejor es que te tomes tu tiempo para elegir la más adecuada para ti, ya que existen grandes ofertas pero pueden resultar bastante caras si elijes al azar.

#2 Haz de tu casa un hogar

Al mudarse a un nuevo lugar es importante que te sientas como en casa. Piensa en dar a tu nuevo hogar toques personales como marcos de fotos, luces de colores, cojines y algunas plantas interiores que ayudarán a transformar cualquier espacio en el tuyo propio. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, IKEA está por todas partes y es la apuesta más segura cuando se trata de amueblar una casa. Sin embargo, las tiendas de IKEA, pueden ser difíciles de encontrar ya que no siempre son las más céntricas.

En Francia, Conforama y Habitat son las grandes alternativas. Puedes encontrar artículos a un precio razonable y están bien conectadas en términos de transporte por lo que no son tan difíciles de encontrar.

Los estudiantes que se vayan al Reino Unido encontrarán excelentes artículos para el hogar a precios asequibles en Primark. Tienen una amplia gama y seguramente podrás encontrar artículos originales para tu casa y a un buen precio.

#3 Electrónica

Lamentablemente, no puedes llevar todo contigo cuando estudias en el extranjero. Algunos alojamientos para estudiantes incluyen todo lo que puedas imaginar, como hervidor de agua, tostadora y una cocina totalmente equipada para que puedas llegar, deshacer la maleta y listo. Sin embargo, si este no es el caso, es posible que tengas que comprar algunos elementos esenciales para la casa.

Si tu estancia va a ser en Francia, puedes ir a Darty o Boulanger. Ahí, podrás encontrar todo lo que necesitas. Ambos ofrecen una amplia gama de productos y aparatos electrónicos.

En el Reino Unido, Currys PC World o Argos son excelentes para aparatos electrónicos. Argos tiene la opción de ver y comprar sus productos online y recogerlos en la tienda en una hora, dependiendo de la disponibilidad del producto. Si tu móvil se rompe (los accidentes ocurren), CEX vende electrónica de segunda mano y de buena calidad, y es un buen sitio para los estudiantes que deseen una buena ganga en teléfonos libres.

#4 Librerías y papelerías

Para complementar los estudios o simplemente por placer, tendrás que saber dónde comprar libros y objetos de papelería.

En Francia, Cultura es ideal para conseguir libros. Cultura tiene libros nuevos y de segunda mano, así como una variedad de ellos relacionados con los estudios para diferentes cursos. Para los estudiantes con bajo presupuesto, Gilbert Joseph, tiene una gran colección de libros usados a precios razonables.

En el Reino Unido, los estudiantes pueden visitar Waterstones y Foyles para materiales de papelería y libros, si no deseas comprar online en Amazon. También puedes ir a Flying Tiger Copenhagen, ya que siempre tienen una gran variedad de elementos de papelería básicos y opciones más coloridas para cuando te sientas creativo.

#5 Sport

Después de un tiempo en tu nueva ciudad y con un ritmo de vida diferente al que tenías antes, es más que probable que quieras practicar algún que otro deporte para volver a la rutina y ponerte en forma.

Decathlon es un excelente punto de partida para buscar ropa y equipamiento deportivo asequible tanto en Francia como en el Reino Unido. Ofrecen una amplia oferta de ropa de deporte y de fitness a precios razonables.

En el Reino Unido, puedes descargarte una aplicación gratuita llamada Fiit. Todos los influencers de fitness del Reino Unido a seguir están ahí, y puedes hacer alguna de las rutinas que aparecen en cualquier lugar: ya sea en el parque, en el espacio común de tu alojamiento para estudiantes o incluso en tu habitación. Todo lo que se necesita es espacio suficiente para una esterilla de yoga y la batería de tu teléfono completamente cargada.

Estos consejos te ayudarán a instalarte en tu nuevo entorno de forma rápida y sencilla, lo que te permitirá comenzar a hacer nuevas amistades y empezar así nuevas aventuras durante tu estancia Erasmus. Y, sobre todo, ¡no te olvides de disfrutar la experiencia!