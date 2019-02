Los colegios privados discriminados en las becas de bachillerato de la Comunidad de Madrid

La Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE quiere expresar su total desacuerdo con los requisitos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) para acceder al nuevo cheque - bachillerato, que discrimina al alumnado que estudia en colegios privados independientes o pretenden escolarizarse en ellos.

El bachillerato es una etapa no obligatoria y es tan privada tanto en un colegio concertado como en uno privado independiente, en ambos casos supone un coste de matrícula para el alumno, que en ocasiones es similar. Con esta medida, el PP madrileño de la Comunidad de Madrid fomenta y beneficia únicamente al modelo de enseñanza concertada e infringe la verdadera libertad de elección de centro de las familias, insignia de su gobierno en materia educativa.

Si esta ayuda nace con la intención de que el estudiante disponga de mayor capacidad de elección, por qué la condición para recibirla se circunscribe a que debe estudiar un bachillerato de un colegio con concierto. Impone de base que no se pueda utilizar la beca para acceder a las enseñanzas de bachillerato en un colegio privado si así lo deseara el alumno.

La libertad de elección de centro de las familias no existe si únicamente se fomenta un tipo de modelo de enseñanza. CICAE tiene la firme convicción de que un país no puede ser verdaderamente libre si no dispone de opciones educativas independientes, y este tipo de medidas las limitan.

CICAE quiere aclarar que las becas en ningún caso benefician a la iniciativa privada independiente, como así reflejan algunos titulares publicados en algunos medios de comunicación.

La asociación está consultando con sus servicios jurídicos la legalidad de esta ayuda pública que considera absolutamente discriminatoria y que atenta contra la libertad de mercado y libre competencia.