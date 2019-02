Vicente Atxa: "Nos caracterizamos por adelantarnos a las necesidades del futuro y del mercado"

Carmen García Madrid

El Consejo Rector de Mondragon Unibertsitatea ha reelegido por unanimidad a Vicente Atxa como rector de la universidad por otros cuatro años. El proceso de reelección contó con la participación de los presidentes y representantes de las juntas rectoras de las diferentes facultades y de empresas e instituciones con presencia en la universidad. Atxa lleva cuatro años al frente de esta universidad.

¿Cómo afronta esta reelección?

Con algo más de experiencia, pero con el mismo respeto e ilusión con la que hace cuatro años accedí al cargo de Rector. Pero sobre todo con mucha responsabilidad para poder hacer frente a los retos y compromisos que Mondragon Unibertsitatea tiene ante la sociedad. En Mondragon Unibertsitatea formamos anualmente a 5.000 jóvenes, que han confiado una parte de su vida y algo de su futuro a nuestra Universidad. Por lo tanto, nos sentimos responsables de ofrecerles una experiencia formativa que, por encima de los contenidos, les forme principalmente como personas. Es esa, nuestra principal preocupación y ocupación, comprometernos con el futuro de las personas, con una mirada de largo alcance, adelantándonos a los retos del futuro y transformándonos para ofrecer una formación y una experiencia universitaria conforme a los tiempos que vienen.

¿Cuáles son los objetivos principales con los que se enfrenta de nuevo el rector de Mondragon Unibertsitatea?

Actualmente, los objetivos a los que tenemos que enfrentarnos son aquellos que definimos en el plan estratégico 2017-2020. Pero en realidad, el gran reto al que nos enfrentamos es seguir transformando la sociedad, aspiración algo utópica pero que recoge nuestra misión.

Así, nuestro reto es seguir teniendo impacto en nuestra sociedad como lo hemos tenido hasta ahora. No es casualidad que los territorios donde tengamos más presencia sean los sitios con menor desempleo, donde mayor porcentaje del PIB se destine a la I+D, y más importante todavía, donde exista un reparto de la riqueza más equitativo. Seguir transformando esta sociedad, formando personas que sean capaces de transformar su entorno hacia un entorno más justo y hacia un desarrollo sostenible.

Ese gran reto es lo que hemos plasmado en diferentes objetivos en nuestra última planificación estratégica. Uno de los objetivos principales es el de construir una experiencia educativa innovadora, diferencial y de calidad, es decir, volcarnos en la innovación educativa. Somos una universidad reconocida como líder en este ámbito y queremos seguir siéndolo. Una evidencia de ello es el hecho de que hayamos sido invitados a participar como ponentes para mostrar a la comunidad educativa a nivel internacional nuestra forma de hacer las cosas en el 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Nuestro modelo educativo, tiene como principal objetivo la formación personal, social y profesional de las personas para que estas sean capaces de afrontar los retos profesionales del fututo y el desarrollo de las mismas como persona y ciudadano o ciudadana. Este modelo educativo pivota sobre 6 ejes que son: ser ciudadano/a del mundo, adquirir identidad y objetivos personales, ser un aprendiz flexible, ser un aprendiz activo, ser un comunicador y facilitador de la comunicación y ser una persona que entiende la cooperación como la única manera de afrontar los complejos retos a los que se va a enfrentar la sociedad.

Pero volviendo a la pregunta, resumiría que nuestro gran reto es formar a las personas más competentes del mundo, generar y captar conocimiento puntero y transferirlo a la sociedad de la manera más eficiente, que es a través de las personas. Es decir, acompañar al talento para que hagan a las empresas y a la economía de Euskadi una economía competitiva en este mundo globalizado.

¿Qué ventaja tiene esta universidad que la diferencia de las otras?

Somos una universidad práctica, inmersa en la realidad empresarial, innovadora y comprometida y centrada en el desarrollo de las personas. Nos caracterizamos por ser innovadores, por llevar la innovación en nuestro ADN, por saber identificar las tendencias y adelantarnos a los retos del futuro a través de un modelo ágil y avanzado. Como somos una universidad orientada a las necesidades de la sociedad y de la empresa, nacimos y queremos seguir siendo partícipes en la adaptación de Euskadi para responder a los desafíos del mundo real, un mundo donde el conocimiento y su aplicación no deben tener fronteras, algo necesario para seguir siendo competitivos y avanzados.

¿Qué rol juegan los docentes en el sistema educativo de la universidad?

En primer lugar, siempre me gusta remarcar que cuando hablamos de Universidad debemos principalmente hablar de los y las estudiantes, ellos y ellas son el centro de nuestra institución, la parte más importante del objeto de nuestra misión. Pero como no, la figura del profesorado también es fundamental. El profesor o la profesora se convierte en el apoyo y guía de cada estudiante, le ayuda a aprender y le transmite ilusión por el aprendizaje. Se convierte en una figura cercana que colabora en los procesos de aprendizaje. El profesorado debe ser consciente del valor que aporta en cada una de las etapas del proceso de aprendizaje, clases magistrales, prácticas, formación dual, aprendizaje basado en proyectos, etc, y reducir todas aquellas etapas que no aporten valor.

Por otro lado, el profesorado es un colectivo que compagina su labor docente con la labor investigadora, una investigación que se lleva a cabo en colaboración con las empresas para que la transferencia del conocimiento que se va generando se realice de forma natural y sin demora. Esta actividad investigadora y el conocimiento que de la misma se genera, revierte además en la tarea de acompañamiento que los y las docentes realizan con los y las estudiantes. El hecho de que otro de los retos estratégicos de Mondragon Unibertsitatea sea el de ser reconocidos por nuestra investigación para las empresas y otras organizaciones, hace además que el papel de los y las profesoras docentes investigadoras sea muy relevante.

¿Cuál es el grado más solicitado de esta institución?

Mondragon Unibertsitatea es una Universidad muy pegada a las necesidades del tejido empresarial por lo que las titulaciones que ofertamos son aquellas que en cada momento se están solicitando y vamos incorporando las necesarias para responder a los sectores emergentes. Somos una universidad especializada que aborda las áreas de conocimiento de la ingeniería, la gestión empresarial, el emprendimiento, la comunicación audiovisual, la educación y la gastronomía. Dicho esto, es difícil hablar de una titulación que destaque sobre el resto, todos nuestros grados tienen una fuerte demanda. Además, el hecho de que nuestras titulaciones respondan a esas necesidades que se detectan tanto en la sociedad como en el tejido empresarial, nos dan unos resultados de empleabilidad de los que estoy muy satisfecho. El 96% de los y las egresadas de los másteres universitarios están trabajando, en algunas titulaciones el 100%.

¿Cómo convencería a un alumno para que decidiera estudiar en Mondragon Unibertsitatea?

Le diría que si busca una experiencia formativa enriquecedora con la que pueda marcar la diferencia, este es su sitio. Somos una universidad práctica e innovadora, orientada a las necesidades de la empresa y la sociedad, y que ofrece garantías de salida al mercado. Somos un proyecto atractivo para personas que buscan una forma diferente de aprender, inquietas, emprendedoras, con ansia de transformación social y que buscan una experiencia vital diferenciada y una oferta educativa innovadora y completamente vinculada a la realidad empresarial.

¿Qué importancia le da a la internacionalización?

Impulsar la apertura internacional y la presencia en nuevos mercados es otro de los retos estratégicos que estamos abordando en este periodo 2017-2020. Entiendo que el compromiso que la Universidad tiene con la economía local, nos obliga a pensar en global y de ahí que una de nuestras líneas estratégicas sea la internacionalización de Mondragon Unibertsitatea. Si nuestras empresas tienen que competir en entornos globales, necesitarán talento con experiencia internacional y la Universidad y la juventud deberán tener en cuenta esa realidad. De ahí que facilitamos programas y espacios para que nuestros y nuestras jóvenes vivan esa experiencia en el extranjero; el 100% de los y las estudiantes de Mondragon Unibertsitatea viven una experiencia internacional a lo largo de sus estudios. Proponemos programas de másteres y doctorados atractivos para que el talento extranjero nos elija y en consecuencia trabaje en el tejido empresarial de nuestro entorno. Seguiremos también buscando aliados que nos permitan implantar nuevos laboratorios tal y como hemos hecho en México, China, e India.

La brecha de género existente en las carreras STEM es cada vez más acentuada, ¿qué tiene pensado para intentar reducirla?

Es un tema que nos preocupa, y sin duda, ese equilibrio de género en las distintas áreas es un aspecto a mejorar. Los porcentajes de chicas que llegan a las ingenierías, por ejemplo, aún son inferiores a los de los chicos, y aunque esta diferencia ha disminuido en los últimos años, está claro que hay que seguir trabajando en este ámbito ya que en la medida en que seamos capaces de reducir esta brecha en los estudios, irá disminuyendo también en los entornos laborales, consiguiendo así una sociedad más igualitaria, más justa y más amable. Entendemos que para esto, de todas formas, la labor que hay que llevar a cabo no depende únicamente de la Universidad sino de todos aquellos agentes que de una u otra manera se van a ver implicados en la educación de nuestros hijos e hijas: familias, profesorado en todas las etapas de la formación, instituciones, agentes de actividades extraescolares, etc.