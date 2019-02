Una carrera universitaria visibilizará a más de 15.000 niños que viven en residencias tuteladas

La Media Maratón Universitaria de Madrid "Carrera para todos", que celebrará el 17 de marzo, tiene como objetivo dar visibilidad a más de 15.000 niños que viven en residencias tuteladas. Para ello, los corredores llavarán un dorsal en el que aparecerá, además del número de corredor, el nombre, la edad y el tiempo que llevan algunos de los niños viviendo en residencias tuteladas.

Bajo el lema "Si tú no me sacas, nadie me ve", la carrera, que este año celebra su 39 edición, se ha comprometido con la esta causa social y tiene como objetivo dar visibilidad a los más de 15.000 niños que viven en residencias tuteladas en España. En la iniciativa participan "Corricolari es correr", la Asociación Española de Acogimiento Familiar (ASEAF) y Cruz Roja Española.

Los dorsales que se entregarán a los corredores tendrán el nombre de un niño o niña que vive en una residencia tutelada, así como la edad y el tiempo que lleva en una residencia. "Soy África. Tengo 8 años, 1 mes y dos días. Llevo en una residencia 5 años, 6 meses y 10 días", es un ejemplo real de los casos, según se dio a conocer esta mañana en una rueda de prensa.

La "Carrera para todos" se celebrará el próximo domingo 17 de marzo de 2019 con salida en la Glorieta del Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid. Se puede participar en tres distancias: 7,353 kilómetros, la media maratón de 14,188 kilómetros o la maratón, 21,097 kilómetros, lo que supondría tres vueltas al recorrido que se propone.

Las inscripciones tienen un precio de 15 euros para las personas que no sean socios ni alumno o personal de la Universidad Complutense de Madrid. Las inscripciones están abiertas en la web de "Corricolari es correr" hasta el viernes 15 de marzo de 2019.

Además, todas aquellas personas que quieran participar en la causa para promover el acogimiento familiar en España pueden adquirir el "dorsal solidario" por 3 euros a través de la web de los organizadores. El fin de este dorsal es que las personas que no puedan correr en la Media Maratón Universitaria de Madrid puedan salir a la calle ese día a hacer deporte o cualquier otra actividad y se coloquen el dorsal para dar a conocer la situación.

Acogidas

El responsable de Infancia de Cruz Roja Española, Carlos Chana, explicó durante la rueda de prensa de la presentación de la iniciativa que desde Cruz Roja se atienden a 2.000 niños al año en las 22 localidades de las 20 provincias en las que trabaja.

Una de estas provincias es Almería, a la que puso como ejemplo para explicar el significado de las "familias de urgencia". "En Almería estamos atendiendo a través de familias de urgencia a niños que vienen solos en pateras. Están llegando niños muy pequeños. La familia viene en un periplo migratorio, es un contexto de emergencia. Tenemos niños desde el año a los seis años que no tiene referentes familiares. Las familias de acogida están haciendo un apoyo de urgencia. Durante ese tiempo son ciudadanos de Almería los que están acogiendo a los niños en sus casas", explicó.

En datos ofrecidos por Chana, aproximadamente hay 20.000 niños que viven en España en acogida extensa, es decir, con sus familiares cercanos, abuelos o tíos. Los niños que viven en acogida ajena, es decir, con familias en principio desconocidas, con 7.000, menos de la mitad de los que viven en residencias tuteladas.

Para la representante de la Asociación Española de Acogimiento Familiar (Aseaf), Paloma Fernández, es "una vergüenza" que España "tenga a 15.000 niños en residencias", por lo que agradeció la iniciativa de la carrera para dar a conocer esta situación.

La campeona de Europa en 3.000 metros, Nuria Fernández, se mostró agradeció también la iniciativa, ya que "a través del deporte" se habla de niños que son "invisibles" para gran parte de la población.