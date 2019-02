Estudiantes universitarios se reúnen con los grupos parlamentarios para "consensuar" la cotización de las prácticas

Europa Press Madrid

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) inicia este miércoles una serie de reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso para "consensuar" una "serie de cambios en la nueva normativa aprobada por el Gobierno para que todas las prácticas académicas coticen obligatoriamente a la Seguridad Social.

En concreto, entre este miércoles y mañana jueves, representantes de la CREUP mantendrán reuniones con el diputado de Unidos Podemos Segundo González, la portavoz de educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, el diputado socialista Ignacio Urquizu y la diputada del Partido Popular Silvia Valmaña.

En un comunicado, la CREUP afirma que "tras haber sido excluida de la negociación de la normativa reguladora de los aspectos esenciales de la cotización de los estudiantes por la realización de prácticas académicas externas por parte del Gobierno", ahora pretende aprovechar que el Real Decreto donde se incluye la medida se encuentra en tramitación parlamentaria para "consensuar una serie de cambios que favorezcan el interés general del estudiantado".

Entre las propuestas que defiende esta coordinadora de estudiantes está la petición de que el alta en la cotización se realice "lo antes posible" con una "bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los estudiantes que realicen prácticas curriculares obligatorias y de todas las prácticas ofertadas por organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro".

También "garantizar una remuneración mínima en las prácticas remuneradas y la creación de un plan de ayudas para la realización de prácticas no remuneradas con el fin de que al estudiantado no le suponga un gasto la realización de prácticas", así como "no considerar en el alta en Seguridad Social por prácticas académicascurriculares incompatibles con la percepción de otro tipo deprestaciones".

Reunión con el Ministerio

La obligatoria cotización de las prácticas universitarias aparece como una disposición adicional en el Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

La medida fue criticada inicialmente por los rectores y otros agentes del ámbito universitario. A principios de enero, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) calificó esta medida como "sorpresiva", y criticó que se hubiera aprobado "sin consulta previa a las universidades". Sin embargo, Gobierno y CRUE acordaron en una reunión posterior posponer su aplicación hasta el próximo curso 2019-2020.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque pretende reunirse en las próximas semanas con estudiantes, comunidades autónomas y Consejos Sociales para elaborar el reglamento de la cotización obligatoria de las prácticas universitarias, aprobando el plazo de tres del que dispone desde la aprobación del Real Decreto.