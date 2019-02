CCOO exige que la jornada lectiva del profesorado se regule con carácter básico

El Real Decreto-Ley 14/2012 infringió duros recortes a la educación pública que, entre otros efectos, ocasionaron la destrucción de 32.821 puestos de trabajo en el sector por el aumento de la jornada lectiva. Estos recortes fueron de obligada aplicación para todas las comunidades autónomas, lo que ha perpetuado en el tiempo sus graves consecuencias.

La Federación de Enseñanza de CCOO denunció ante la Audiencia Nacional el Real Decreto-Ley 14/2012. Su admisión a trámite provocó que el actual Gobierno modificara la norma, tal y como recoge el informe del propio Ministerio de Educación ante este tribunal. Aun así, el proyecto de ley que revierte los recortes no incluye la regulación con carácter básico de la jornada lectiva docente, como sí ocurría con anterioridad. Una enmienda del Partido Popular aprobada en el Senado establece que esta se fije de forma general para todo el profesorado del Estado. Hasta que el Congreso no dé luz verde definitiva a la nueva legislación, no se aclarará en qué términos quedará regulada.

La Federación de Enseñanza ha reiterado al Ministerio de Educación su propuesta de que la jornada lectiva para las y los docentes de Educación Infantil y Primaria debería situarse en un máximo de 23 horas semanales y en un máximo de 18 semanales para el profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.

Hay que recordar que la jornada lectiva docente en nuestro país se sitúa por encima de la media de la UE22. En Primaria, el profesorado español imparte 118 horas lectivas más al año, lo que lo que supone un 15,48% adicional. Las horas de docencia de los y las docentes de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial también superan a las de sus compañeros y compañeras de la UE22: un 6,7% en el caso de Secundaria y un 9,73% en el de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Para la Federación de Enseñanza, todo lo que no implique regular con carácter básico la jornada lectiva no deja de ser un gesto, pero no una verdadera política de reversión de los recortes del Partido Popular. Por ello, el trámite parlamentario que termina en breve en el Congreso de los Diputados debe establecer de forma general la jornada lectiva para el profesorado de todo el Estado.