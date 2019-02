Nace un nuevo proyecto educativo en Madrid: Lighthouse American School

Con el inicio del curso 2019-2020, abrirá sus puertas en Madrid Lighthouse American School, un colegio americano ubicado en el barrio de Valdemarín en Aravaca. El nuevo centro responde a la demanda de los padres que quieren dar a sus hijos una educación basada en la innovación, la inmersión lingüística en inglés y una atención personalizada (ratio de 10-12 niños por profesor) que permita desarrollar el pensamiento crítico y promover el talento y potencial de cada alumno.

El centro nace con la idea de construir un proyecto educativo diferente, que no existe en estos momentos en Madrid, y cuyo objetivo central se resume en "Creative minds for tomorrow": un conjunto de metodologías diseñadas para ofrecer un nuevo tipo de aprendizaje basado en la curiosidad y la automotivación.

Lighthouse American School dispondrá de una sola clase por curso y abrirá sus puertas en septiembre de 2019 para educación infantil y primaria. Se sitúa en una finca de 4.250 metros cuadrados de los que casi la mitad se destinarán a zonas verdes y patios temáticos, el edificio principal se encuentra en construcción y se prevé su finalización para el mes de Agosto.

Las metodologías pedagógicas, las políticas del colegio e incluso la arquitectura de los espacios están diseñadas para favorecer las seis líneas de acción que componen la propuesta de valor del colegio. Todo ello basado en la figura hexagonal, que más allá de un recurso estético está inspirada en las múltiples formas que encontramos en la naturaleza.

El colegio contará, además, con modernas instalaciones e incluirá áreas educativas ligadas a una nueva forma de enseñanza activa, basada en el dinamismo en las aulas con espacios flexibles y modulares que se adapten a cada hora del día o patios que rotan para conseguir mentes activas y despiertas.

En este sentido, el diseño de las aulas incorpora la iniciativa "Classroom on Wheels" que ofrecen un ecosistema activo y flexible donde los alumnos pueden fácilmente variar la disposición física del aula en cuestión de minutos.

El alumno como protagonista de su propio aprendizaje

El hexágono como icono del colegio representa también en sus seis caras los valores en los que se basa el modelo educativo, situando al alumno en el centro de la formación:

1.- Un paso hacia el futuro: los alumnos no solo se forman y evalúan en las materias básicas tradicionales sino que desarrollan las competencias que les ayuden a afrontar cambios del futuro como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de innovar y de resolver problemas complejos, además de en inteligencia emocional y valores.

2.- Excelencia personalizada: personalización y búsqueda del talento a través de una nueva forma de aprender para cada niño, buscando su motivación constantemente.

3.- Innovación: la forma de innovar va mucho más allá de nuevas formas de aprender. Los alumnos son los protagonistas de la misma y se convierten en los agentes del cambio que les permitirá liderar la transformación del futuro.

4.- A place to be happy: a través del desarrollo de espacios dinámicos y creativos, el fomento de la amistad, el trabajo de las emociones y la vigilancia activa de los estados de ánimo, el colegio busca convertirse en un lugar donde el alumno sea y aprenda a ser feliz. El centro incorpora un novedoso sistema para medir el estado de ánimo de cada alumno al entrar y salir del colegio que permita a los docentes el acompañamiento personalizado de cada alumno y poner en marcha protocolos antybulling.

5.- Family Friendly: el colegio inicia su andadura con toda una serie de medidas de conciliación y flexibilidad laboral que permitan a los padres participar de la educación de sus hijos. Habrá horarios ampliados y flexibles, tutorías online y el colegio abrirá los puentes y fiestas exclusivas del calendario escolar sin coste adicional para los padres.

6.- Profesorado cualificado: los profesores del colegio son norteamericanos, acreditados por la NEASC (New England Association of Schools and Colleges) y contarán con formación continua. Los padres tendrán pleno acceso al currículum de los profesores de sus hijos.

Smart Play: el patio del futuro

El patio es el gran olvidado de la educación, cuando en realidad es un elemento clave en el desarrollo de los alumnos: a través del juego se adquiere aprendizaje y se fomenta el desarrollo de las inteligencias múltiples. Esa es la principal razón por la que en Lighthouse American School no exista el recreo tal y como lo entendemos hoy.

En su lugar, habrá espacios Smart Play y contará con más momentos dedicados al juego y descanso de duración media lo largo de la jornada. En este nuevo concepto de patio, los niños se irán enfrentando a retos de dificultad creciente para mantenerles motivados. El colegio contará con más de nueve patios temáticos por los que irán rotando los alumnos a lo largo de la semana: Musical Garden, Wild West, Microcity, Sports Ground, etc.