Alumnos de UIC Barcelona School of Architecture ganan el premio Llum BCN 2019

Europa Press Barcelona

La instalación, "Verd Botella", basada en el reciclaje de más de 1.000 botellas de plástico, ha resultado ganadora ex aequo del Primer Premio junto al BAU Centre Universitari de Disseny. El jurado ha valorado "la reflexión planteada sobre el abuso del plástico de una forma poética y contemplativa con una economía de medios extrema, coherente con el propio mensaje".

El premio, que otorga el Institut de Cultura de Barcelona a las mejores instalaciones lumínicas creadas por escuelas de arte, diseño, iluminación y arquitectura de la ciudad, se entregó ayer domingo en un acto celebrado en la antigua fábrica de Simon, en el barrio de Poblenou.

La instalación "Verd botella" fue desarrollada por 12 alumnos de UIC Barcelona School of Architecture bajo la supervisión de los profesores Iñaki Baquero y Marta Garcia-Orte. Situada en el Jardí del Sol de Poblenou, la propuesta pretendía llenar de verde, de manera simbólica, las partes del jardín vertical que todavía no habían sido alcanzadas por la vegetación. Para ello, los alumnos utilizaron más de 1.000 botellas de plástico recicladas que fueron pintadas de verde e iluminadas en su interior mediante el uso de luces de Navidad de bajo consumo. "El reciclaje fue uno de los hilos conductores del proyecto que, en su origen, concebimos como una llamada de atención sobre la cantidad de plástico que generamos para un solo uso. Es una reflexión sobre la importancia de nuestras actuaciones en la preservación del medio ambiente", destacaron los alumnos. El método constructivo se basó en el ensamblaje, mediante el uso de bridas, de las botellas recicladas para generar una malla de plástico de 50 metros cuadrados que ocupaba la fachada en toda su verticalidad, estableciendo diálogo con las placas solares existentes.

El jurado internacional del premio estuvo formado por Anna Díaz, artista visual integrante del estudio Hamill Industries; Marisol López, gestora cultural y directora del Área de Cultura Digital del Institut Català de Empreses Culturals (ICEC); Olga Subirós, arquitecta y diseñadora; Martin Posta, director del Signal Festival de Praga y Valerie Bergeron, directora del Centre de Materials de Barcelona (Martefad). Durante el acto de entrega de premios, Maria Güell, comisaria del festival Llum BCN, subrayó "la alta calidad de las instalaciones de este año que rozan, todas ellas, la excelencia".

Este es el segundo año que UIC Barcelona School of Architecture logra el Primer Premio del festival Llum BCN. En la edición de 2017, el proyecto "Clarobscur" desarrollado por alumnos de Arquitectura, había resultado ganador ex aequo junto a la propuesta de ELISAVA. La participación de escuelas de arte, diseño, iluminación y arquitectura de Barcelona se ha convertido en una de las señas de identidad del Llum BCN. El objetivo es que los estudiantes utilicen la luz como recurso para dotar de nuevos significados espacios urbanos de la ciudad. Sobre UIC Barcelona School of Architecture.