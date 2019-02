FSIE califica la nueva Ley Celaá como un auténtico despropósito

A la falta de diálogo y negociación que ha caracterizado este Proyecto de Ley de reforma de la LOE del Gobierno, situación muy parecida a la vivida con la Ley Wert, se suma ahora la decisión de aprobarla en Consejo de Ministros evitando intencionadamente que el Consejo Escolar del Estado realice un informe sobre el mismo.

FSIE considera la aprobación del anteproyecto por esta vía de extrema gravedad ya que se trata de una Ley Orgánica. Además, parece que este Gobierno no solo no valora el trabajo desempeñado por el Consejo Escolar del Estado sino que incluso lo desprecia ya que tampoco sometió a revisión y validación por el mismo la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza no universitaria.

Por si fuera poco, un Proyecto de Ley que ha sido elaborado sin el menor consenso con los agentes del sector, se aprueba el mismo día en el que se anuncian elecciones generales para el 28 de abril, por lo que es evidente que no hay tiempo para una tramitación parlamentaria del mismo. Todo un desprecio y falta de seriedad respecto a una de las áreas de más importancia en un país como es la Educación.

FSIE discrepa completamente con el contenido del Proyecto de Ley que, con un alto contenido ideológico, pretende fundamentalmente recortar libertades y perjudicar a la enseñanza concertada.

FSIE considera que las formas utilizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional son un claro reflejo del interés que realmente les mueve; exclusivamente electoral. No se ha buscado el consenso ni el acuerdo sino la imposición rompiendo cualquier posibilidad del tan necesario Pacto Educativo que, a la vista de los últimos acontecimientos, a buen seguro tardaremos años en volver siquiera a intentar alcanzar.

FSIE por su parte, continuará trabajando con todos los agentes implicados para conseguir el Sistema Educativo que la sociedad demanda, mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, aportando soluciones a sus problemáticas reales, y para conseguir, haciendo hincapié en el pluralismo y la libertad, un pacto social y político definitivo que aleje la educación de intereses partidistas y vaivenes electorales.