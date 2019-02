Oratoria, habilidades y estrategias digitales en los cursos online gratuitos de la Universidad Nebrija

Global Campus Nebrija sigue creciendo en volumen de cursos ofertados y de alumnos interesados en este tipo de formación y, tras el éxito del curso pasado con 900 alumnos matriculados en cinco cursos MOOC, este año se une a la plataforma MiríadaX, vinculada a Telefónica y con un gran impacto internacional, especialmente en Latinoamérica.

Todos los cursos están basados en temáticas de actualidad en ámbitos en los que destaca la formación de la Universidad Nebrija y son impartidos por profesionales con experiencia en sus respectivas áreas:

- "Oratoria en entornos digitales": Cómo hablar en público, relacionarse con él de manera fluida y con seguridad, en especial en su vertiente digital dada las especiales características e idiosincrasia de este entorno.

- "Narrativa digital": Habilidades y estrategias orientadas hacia la capacidad narrativa para superar posibles bloqueos y expresarse de manera adecuada en función del contexto y receptor.

- "Do It Your Digital": Se trabajará un plan de marketing digital, el posicionamiento, las redes sociales, la fidelización de clientes y la normativa al respecto.

- "Green Transport. Vehículos verdes, conectados y automatizados": Cómo la llegada de la 5G, del Internet de las cosas y una sociedad gestionada mediante inteligencia artificial abrirá paso a una nueva era en la cual la automoción hará honor a su nombre y el medioambiente habrá ganado una batalla.

- "Fintech. La banca del futuro": La revolución tecnológica ha llegado al universo financiero. En unos años, bancos, startups, operadores de telefonía y empresas tecnológicas serán competidores habituales en este nuevo paradigma.

- "Comunicación cultural en España": El curso pretende que el alumno pueda asimilar la información histórica y cultural referente al territorio español así como poder reflexionar sobre la diversidad y su riqueza.

- "P2P en el sector turístico": El curso pretende realizar una aproximación al modelo de negocio peer to peer (P2P) en el sector turístico haciendo análisis conceptual, una revisión del tipo de demanda, del modelo de negocio, de su regulación y finalmente, de casos de éxito.

- "New Media": El curso pretende esbozar el paradigma de la comunicación actual 2.0, el entorno New Media y las características de las nuevas formas de comunicación digitales.

La primera edición de los cursos comienza el 18 de febrero y durará seis semanas, hasta el 1 de abril. Son cursos gratuitos en los que sólo tendrá coste el certificado final, si se solicita.

Estos nuevos cursos se encuadran dentro del proyecto "Diseño pedagógico de programas", cuyo objetivo es el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una oferta propia de Global Campus que tiene en cuenta las necesidades reales de profesionales y empresas. Como marca personal de Global Campus, los cursos destacan por sus metodologías activas y participativas.