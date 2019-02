TEAMLABS envía cuervos a los institutos para avisar a los jóvenes que deben dejar de ser estudiantes

Cada año, muchos jóvenes tienen que tomar la difícil decisión de elegir qué hacer con su formación universitaria. ¿Qué estudiar? ¿Cómo formarse mejor para un futuro? La decisión no es nada fácil teniendo en cuenta que el 85% de los empleos que realizarán los estudiantes de hoy en 2030, aún no existen (según Institute for the Future, Palo Alto, California), y la brecha que hay entre el mundo académico y laboral. En nuestro país, el 30% de los recién licenciados no encuentra trabajo en los tres años siguientes de terminar sus estudios, según Eurostat; y solo 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años consigue emanciparse, según el Consejo de la Juventud de España.

En este contexto, el laboratorio de aprendizaje radical TEAMLABS, que está revolucionado la educación con uno de los grados más innovadores de Europa, el grado LEINN, ha realizado un llamamiento a los jóvenes de forma creativa inspirándose en Juego de Tronos. Como en la serie, donde los mensajes importantes se envían con cuervos, TEAMLABS está enviando cuervos a los institutos para avisar a los estudiantes que en este mundo de cambios sin precedentes y de una incertidumbre radical, deben dejar de ser estudiantes, no esperar instrucciones para actuar, y enfrentarse al mundo real cuanto antes.

El primer centro educativo donde TeamLabs ha enviado un cuervo ha sido al Colegio Montserrat de Barcelona, reconocido nacional e internacionalmente como uno de los más innovadores del mundo. La acción, que ha sido rodada con cámara oculta, con la colaboración del centro, pero sin que los alumnos a priori supieran nada, puede verse en la web TheUnkownisComing.com y en redes con el hashtag #TheUnknownisComing.

En el vídeo se refleja en situación real a los alumnos de Bachillerato de este centro asistiendo a una de las charlas habituales de orientación universitaria, donde irrumpe por sorpresa un cuervo de verdad con este mensaje enrollado en su pata:

"Mensaje para los que estáis a punto de entrar en la universidad: Lo desconocido está llegando. Vivimos en un mundo de cambios sin precedentes y de una incertidumbre radical. Jóvenes, como vosotros, se están encontrando perdidos, no saben qué hacer ante la realidad que les espera fuera de las aulas. Nadie os preparó para ello pero la verdad es que nadie os puede preparar para lo que no se conoce.

Esto es lo que no os quieren contar. Estudiar 4 años más no os va a preparar para lo que hay al otro lado del muro. Así que, ¡dejad de ser estudiantes! No esperéis instrucciones y enfrentaros ya al mundo real. Cread vuestro propio camino. Haceros con las riendas de vuestro aprendizaje. El mundo no está para contemplarlo, está para transformarlo. No temáis cruzar el muro. ¡Abrid las compuertas! ¡Viajad! ¡Explorar! ¡Actuad ya! The Unknown is coming".

"No estudies un grado, trabájatelo" es el lema TEAMLABS, un laboratorio de aprendizaje que imparte en Barcelona y Madrid con una innovadora metodología finlandesa el grado LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación), titulación oficial de grado de Mondragon Unibertsitatea reconocida a nivel europeo.

Sin clases, ni aulas, ni profesores, sino entrenadores de equipo. Desde el primer día los "no estudiantes" pasan a ser emprendedores, crean una empresa propia real en equipo a través de la cual diseñan y desarrollan productos y servicios reales, trabajan con clientes, y deben facturar y obtener beneficios para superar el curso, entre otros objetivos.

Al concluir LEINN, los LEINNers, llevan ya 4 años inmersos en el mundo laboral, realizando proyectos reales en diferentes sectores por todo el mundo (Europa, EEUU, Asia), alcanzando con sus empresas una facturación media de 270.000 euros (en equipos de 18 jóvenes), y probando muchas cosas distintas que les permiten descubrir sus pasiones y vocaciones a través de la experiencia real.

Además, desarrollan las habilidades profesionales fundamentales para el contexto profesional que viene: autonomía, independencia, madurez, disciplina y seguridad en uno mismo. Son ciudadanos globales y agentes de cambio e innovación. Pero más importante: personas libres, emancipadas e independientes.

De los más de 300 graduados, el 97% está trabajando actualmente. El 35% en sus propias start-ups y el 62% restante, incorporándose en corporaciones que ven valor en su perfil profesional. El 71% de los egresados que se incorporan en corporaciones trabajan en proyectos ligados a la innovación; habitualmente jugado un rol activo en el desarrollo de negocio y en la gestión de procesos y proyectos de innovación.

LEINN/ sigue la metodología de Team Academy desarrollada con éxito en Finlandia en los últimos 25 años.