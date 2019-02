¿Cómo responden niños y jóvenes a los retos de la exploración espacial?

Creatividad, tecnología, compañerismo y trabajo en equipo se darán cita en el torneo FIRST LEGO League Madrid-UPM, que reunirá a más de 300 chicos y chicas para investigar y resolver los mismos desafíos a los que se enfrentan los científicos de hoy. También contará con más de 150 voluntarios, profesores y estudiantes de la universidad madrileña, que con su ayuda hacen posible la celebración de este evento. La Universidad Politécnica de Madrid celebra este torneo, abierto al público, que tendrá lugar el sábado 16 de febrero, a partir de las 9:00 horas, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (C/Martín Fierro, 7).

La UPM recibirá a un total de 40 equipos. 24 de ellos, formados por de estudiantes de entre 10 y 16 años procedentes de distintos centros educativos, en su mayoría, de la Comunidad de Madrid, tratarán de dar respuesta a preguntas como: Cómo se puede mejorar la exploración del espacio? ¿Qué retos plantea la observación lunar? ¿Sabías que los astronautas no pueden llorar en el espacio a causa de la gravedad? ¿Pueden las naves espaciales no tripuladas darnos más datos sobre algunas de las zonas del espacio que aún no hemos llegado a explorar? Lo harán al tiempo que aprenden sobre las ingenierías utilizadas por las agencias espaciales, ingenieros y astronautas a nivel mundial para explorar el que, aún hoy, es un gran desconocido: el espacio que nos rodea.

Los más pequeños también tendrán su hueco en esta edición de la FIRST LEGO League, dentro de su categoría FIRST LEGO League Junior. Bajo el lema MISSION MOON, 16 equipos de niños y niñas de 6 a 9 años tendrán la oportunidad de compartir en INEF de la UPM una jornada en la que demostrarán sus primeras habilidades y destrezas científicas relacionadas con la exploración del espacio. El atrevimiento y la curiosidad de los más pequeños estarán orientados a que descubran la diversión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través del aprendizaje significativo y lúdico.