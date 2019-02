Anthony Salcito: "Los profesores tienen que descubrir cómo influye la tecnología al potencial de los alumnos"

Noelia García Madrid

Anthony es responsable de liderar la ejecución mundial de la visión de Microsoft para la educación. Ayuda a capacitar a los educadores e inspira a los estudiantes a lograr más y pretende transformar la forma en que aprendemos con el apoyo de la mejor tecnología para ayudar a desarrollar habilidades críticas para el lugar de trabajo moderno y global. Anthony se unió a Microsoft en 1992, pasando sus primeros años en la compañía de arquitectura de lanzamientos de productos de alto perfil para Windows NT y Windows 95.

¿Cuál es el papel de la tecnología en la actualidad en nuestras clases?

Creo que una de las primeras cosas que hay que reconocer es que la tecnología está cambiando las escuelas en todo el mundo y desde Microsoft nos centramos en motivar y en intentar que cada estudiante cada vez gane y aprenda más. Que marque la diferencia en España, que sepa resolver los problemas en una empresa, etc. Estamos centrados en aprender lo relacionado con la tecnología. Nosotros creemos que grandes profesores están preparados para poder conectarse con sus alumnos y crear increíbles competencias en ellos.

¿Qué hay de los países que no tienen dinero para invertir en esta tecnología para sus clases? En España, en el sistema público, no tenemos dinero para hacer esto.

La tecnología es lo que tenemos que hacer accesible para todos los alumnos, no se trata de qué tecnología pueden tener dentro de los colegios, es básicamente el talento y las habilidades que pueden adquirir los estudiantes para cambiar el mundo y después de esto necesitamos hacer crecer las economías. Esta es la solución para invertir más en educación y en Microsoft lo sabemos. Además, también estamos trabajando para hacer más factibles los dispositivos y que su facilidad para usarlos sea mayor. Algunas de estas herramientas las enseñaremos esta semana, pero para nosotros, lo que España tiene que pensar es que no podemos darnos el lujo de no invertir en las competencias de los alumnos que cambiarán el mundo, y todo esto es en lo que estamos centrados ahora. He visitado escuelas fantásticas incluso en España y todo lo increíble que he visto ahí, no tiene nada que ver con la cantidad de tecnología que tienen.

¿Qué necesitan mejorar los profesores? En España, muchos docentes tienen miedo de implementar la tecnología. No hay teléfonos móviles en clase, no los utilizan.

Esta es una de las razones por la que la inversión más importante que España puede hacer es cómo podemos cambiar la mentalidad. Primero los líderes de los colegios son los que tienen que reconocer que este crecimiento, esta mejora nunca ha sido tan importante para las escuelas porque las dinámicas de crecimiento que existen fuera de nuestra economía están aumentando y piden nuevas habilidades y tenemos que ser capaces de que nuestros estudiantes puedan resolver los problemas del mundo. También tenemos que saber que el mundo está cambiando y ha pasado de que la gente busque trabajo a que el trabajo busque a la gente. Cuando los profesores reconozcan parte de este cambio, toda la tecnología va a ser secundaria. Necesitan centrarse en qué van a hacer. Los colegios líderes y los profesores tienen que descubrir cómo influyen las tecnologías a las clases pero sobre todo, cómo influye la tecnología al potencial de sus alumnos. Este es el objetivo.

¿Entonces qué es el talento?

Es en lo que nos tenemos que centrar y celebrar que: "Oye, la tecnología puede aumentar el potencial de los estudiantes y tenemos que prepararlos para el futuro". En Microsoft hemos tratado de hacer las cosas más fáciles para los profesores y tenemos que celebrar el potencial de los profesores de enseñar de forma diferente.

Creo que la idea más complicada es cambiar la mente de estos profesores y de sus líderes.

La mentalidad no es algo que tú compras, es algo que tienes que construir, es algo que tienes que entender. Cuando los países y los colegios líderes tengan líderes que se centren en la mentalidad van a pasar cosas extraordinarias. Lo más importante en España es que cuando cada estudiante entre en la clase los lunes por la mañana estén expectantes porque todo puede pasar, que vean que el aprendizaje les está sirviendo. Cuando tienes esa mentalidad, con una tecnología increíble que permite a los alumnos este impacto, pasarán grandes cosas. Y esto es lo que tenemos que hacer en los colegios.

¿Qué opinas sobre el ciberbullying en las clases en la actualidad? ¿Tienes alguna llave para eliminarlo?

Muchas veces el bullying pasa porque los estudiantes no tienen voz. Los profesores pueden establecer espacio para que los alumnos puedan reflexionar lo que aprendan en clase y los alumnos pueden grabar vídeos con sus teléfonos, y pueden compartir sus pensamientos y lo que encontramos es que cuando los alumnos están compartiendo lo que piensan, aprenden los unos de los otros. Muchas veces el más tímido es el que no levanta la mano en clase pero que sí que graba un vídeo para compartir sus pensamientos y se abre más a otros estudiantes. Lo que encontramos es que cuando los alumnos se conectan entre sí y se entienden mejor, hay menos bullying.

El problema en España con los profesores es que ellos no conectan con los alumnos.

Esto tiene que empezar por los líderes. Necesitamos buenos líderes que entiendan lo importante que es construir la mentalidad y que colaboren. No queremos profesores que estén aislados en sus clases o que sientan miedo o que se sientan solos, o todavía peor, que hagan cosas extraordinarias y que no las compartan con el equipo.

¿Cuál es la clave de los "Tiger Countries"? Porque están en los puestos más altos de PISA, por ejemplo. No tienen demasiada tecnología en sus clases.

La tecnología es parte del mundo porque ayuda a conectarse, a buscar información, está en cada industria, en cada empresa, pero creo que la pregunta es más qué somos capaces de hacer en los colegios. Es duro mirar los resultados de PISA, pero hay que mirar el potencial de los alumnos, sus habilidades.... Los países celebran el progreso de la educación igual que celebran el éxito de su equipo de fútbol.

¿Cómo te imaginas el futuro de la educación? ¿Te lo imaginas como Black Mirror en alguna ocasión?

No he visto la serie, pero el futuro de la educación está entre nosotros, está en aprender a cambiar. Es algo que tiene que cambiar. Los alumnos entienden mucho de este cambio, han sabido adaptarse y cambiar los libros por un dispositivo digital, etc. En realidad todo el mundo va a cambiar, los trabajos, las habilidades, etc. Cuando lo piensas, todo está cambiando y lo que tenemos que hacer es que la escuela cambie también, que los líderes de los colegios, que los Ministros, se den cuenta de este cambio.

¿Cuáles son las habilidades principales que los estudiantes necesitan en la actualidad?

Creemos que una de las cosas más importantes es la creatividad, que los alumnos compartan sus ideas. También queremos que los estudiantes reconozcan la relación y la conexión entre su propiedad, cómo usar el talento, etc, con resolver problemas.

¿Cómo se imagina los trabajos que en este momento no existen?

Creo que imaginarse los trabajos del futuro a veces ayuda para enseñarnos cómo nos tenemos que preparar, qué se necesitará. Pero creo que las habilidades que les enseñamos a los alumnos en las escuelas serán necesarias para enfrentarse a cualquier reto o trabajo que exista.

¿Qué hay de los robots? ¿Veremos robots en el lugar del profesor?

Por supuesto que no, la realidad es que el valor de los profesores nunca ha sido tan importante como lo es ahora, porque el talento de los alumnos que tenemos para cambiar el mundo y que harán grandes cosas con la tecnología es real. Los profesores son necesarios para colaborar en las clases, tienen esa habilidad. El papel de los docentes es más importante que nunca. No sólo explicándoles una asignatura, porque eso lo pueden hacer online. Son necesarios para guiar a los estudiantes a las oportunidades.

Tenemos Google...

Por eso, pero nunca vamos a dejar de necesitar a los profesores. En mi opinión, el mundo de la educación nunca ha sido tan importante para el mundo como ahora.

¿Cuál es el mercado principal para tu compañía en educación?

Mi mercado principal es potenciar el talento en nuestros estudiantes y queremos ayudar a los estudiantes a guiarlos. Para nosotros es importante lo que los colegios hagan con las tecnologías y los resultados que tengan. Es importante entender cómo se van construyendo las habilidades de los alumnos.

Nosotros trabajamos en todo el mundo, en las cuatro paredes de las clases, hablo con profesores, con ministros, con líderes, y todos me dicen lo mismo, todos son conscientes de lo que urge esto porque la sociedad lo reclama, porque los trabajos del futuro lo reclaman.

Creo que eso no es verdad del todo, porque yo lo veo en España. Aquí no tenemos la llave para hacer la mejor educación.

Eso es lo que hay que cambiar de la mente, tú tienes lo mejor, porque tienes al talento y a los estudiantes. Yo creo y estoy convencido de que se pueden hacer cosas increíbles. Cambiar la mentalidad lo es todo.