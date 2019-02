ESADE se consolida como colaborador académico oficial de "4 Years From Now"

ESADE se consolida como colaborador académico oficial del "4 Years From Now" (4YFN), el encuentro de referencia en el ámbito del emprendimiento y la innovación digital en el marco del Mobile World Congress (MWC), que en esta edición tendrá lugar del 25 al 27 de febrero y reunirá a emprendedores, start-ups y profesionales en Barcelona. Durante estos días, ESADE trasladará sus aulas a la feria, donde estudiantes de distintos programas asistirán a clases, y se realizarán conferencias in situ abiertas al público sobre el futuro de la educación, el emprendimiento y la financiación y la innovación.

En esta edición, ESADE dispondrá de un nuevo espacio, mayor que en anteriores ediciones, de 170 m², que acogerá a más de 400 alumnos de los distintos programas de ESADE, y contará con la participación de empresas e instituciones en las distintas charlas y encuentros programados sobre industria 4.0, innovación, formación y emprendimiento, entre otros temas.

Pere Duran, director del 4YFN, ha destacado que "ESADE, institución académica reconocida internacionalmente y considerada una de las mejores escuelas de negocios del mundo por el Financial Times, capacita a los líderes del futuro y apuesta por el mejor talento, las buenas prácticas y las ideas con impacto. Por ello, estamos muy orgullosos de anunciar que, por tercer año consecutivo, ESADE colaborará con el 4YFN".

A propósito de esta colaboración, Koldo Echebarria, director general de ESADE, ha comentado que "ESADE se transforma al mismo ritmo que avanzan la sociedad y el mundo"; en este sentido, ha señalado que "somos una institución académica global, flexible y orientada a promover y desarrollar carreras profesionales, siempre con compromiso social, espíritu emprendedor e innovador". Pero ha matizado que "existe algo que en ESADE nunca cambiará: el aprendizaje en nuestras aulas siempre será una experiencia transformadora para todos nuestros estudiantes".

Para afianzar la apuesta por la colaboración entre ESADE y el 4YFN, la institución académica ha lanzado esta semana la nueva página web #ESADEat4YFN, donde se puede encontrar el programa de las ediciones anteriores, así como vídeos de los paneles realizados y la experiencia de los alumnos que han podido asistir en esta iniciativa pionera.

El futuro de la educación y el emprendimiento

La inteligencia artificial, la economía internacional, la visualización de la información del negocio, la innovación y el marketing son algunas de las materias que ESADE impartirá en el espacio del 4YFN como colaborador académico oficial. Entre otros, participarán alumnos de los siguientes programas: Master in Business Analytics (MIBA), Master in Innovation and Entrepreneurship (MIE) y Full-Time MBA, así como estudiantes del Grado en Dirección de Empresas (BBA) y alumnos de ESADE Law School.

ESADE también ha programado una serie de charlas y de encuentros abiertos al público, donde profesores y ponentes destacados compartirán sus conocimientos en materias tan diversas como la industria 4.0 o la innovación impulsada por los datos (data-driven innovation) en la industria de la música, entre otras. Paralelamente, ESADE presentará los proyectos y las iniciativas de algunos de sus antiguos alumnos emprendedores, que compartirán sus experiencias y las de sus start-ups.

Además, durante el encuentro para emprendedores digitales de 4YFN, una de las principales mesas de debate que organizará ESADE girará en torno a lenguaje artificial y será moderada por el profesor Luis Vives, decano asociado del Full-Time MBA de ESADE y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia.