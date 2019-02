Iberdrola convoca 75 becas máster y ayudas a la investigación en cinco países

Iberdrola ha abierto dos nuevas convocatorias de becas máster y ayudas a la investigación, respectivamente, para el curso 2019-2020, con el objetivo de promover la excelencia en la formación de las nuevas generaciones y la empleabilidad en ámbitos estratégicos dentro de la compañía como las energías renovables, que desempeñan un papel clave para combatir el cambio climático.

Este año, el grupo tiene previsto otorgar un total de 75 ayudas, a las que destinará en su conjunto cerca de 2,5 millones de euros y que estarán dirigidas a estudiantes españoles, británicos, estadounidenses, mexicanos y brasileños.

Hasta la fecha, ya son más de 850 jóvenes los que, gracias al firme compromiso de Iberdrola con la formación, han cursado estudios de máster y posgrado y realizado investigaciones en prestigiosas universidades internacionales.

En esta nueva edición, Iberdrola concede un total de 55 becas máster dirigidas a licenciados, graduados y estudiantes de último curso de España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil, con una inversión superior a los 2 millones de euros.

A través de esta iniciativa, Iberdrola quiere impulsar la cualificación profesional de los jóvenes en áreas de conocimiento como la ingeniería, las redes inteligentes, el vehículo eléctrico, las energías renovables, la sostenibilidad, el almacenamiento de energía, la informática, las tecnologías de la información, el big data o la ciberseguridad.

El proceso de inscripción en esta nueva convocatoria se inicia hoy y permanecerá abierto hasta el próximo 29 de marzo. Los interesados podrán consultar todas las condiciones y cumplimentar el formulario de solicitud en la web corporativa de Iberdrola, en la sección Personas y Talento.

Para la elección de los candidatos, además del expediente académico y los idiomas, se tendrán en cuenta otros factores como el currículum, el interés del proyecto de estudios o las cartas de referencia. Una vez superada esta fase de preselección, la compañía realizará una entrevista personal con el fin de evaluar sus condiciones personales, formación integral y motivación.

Un aliciente adicional de la convocatoria de becas realizada por Iberdrola es la posibilidad de realizar prácticas en la compañía.

Becas para estudios de máster convocadas en España

Iberdrola prevé conceder 20 nuevas becas a estudiantes españoles o residentes en España para realizar estudios de máster en España, Reino Unido o Estados Unidos durante el curso 2019-2020.

Los seleccionados podrán formarse en campus de excelencia, de ámbito regional o internacional, como la Universidad Pontificia de Comillas; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad del País Vasco; Universidad Politécnica de Valencia; Universidad de Zaragoza; Universidad de Edimburgo; Universidad de Stratchclyde; Universidad de Connecticut y Universidad de Rochester.

La beca asumirá el coste de la matrícula y otorgará una dotación para gastos de alojamiento y transporte de entre 10.800 y 24.000 euros anuales, dependiendo de si el máster es en España, Reino Unido o Estados Unidos. En este último destino, a la dotación se sumará una bolsa de viaje de 1.500 euros para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta.

Becas para estudios de máster convocadas en Reino Unido

En el marco de su Programa Internacional de Becas Máster, Iberdrola también ofrece un total de 14 becas a estudiantes de nacionalidad británica o residentes en Reino Unido para cursar estudios de posgrado en este país durante el curso 2019-2020.

En esta edición, los solicitantes podrán estudiar en centros británicos de prestigio como la Universidad de Edimburgo; la Universidad de Heriot-Watt; la Universidad de Strathclyde; la Universidad de Glasgow; la Universidad de Glasgow Caledonian; la Universidad de Liverpool; la Universidad de Liverpool John Moores; la Universidad de Bangor; la Universidad de Wrexham Glyndwr y la Universidad de East Anglia.

La beca asumirá el coste de la matrícula y otorgará 14.400 libras anuales para cubrir gastos.

Becas para estudios de máster convocadas en Estados Unidos

Iberdrola prevé conceder 10 nuevas becas para realizar estudios de máster en Estados Unidos durante el curso 2019-2020. Estas ayudas se dirigen a estudiantes estadounidenses o residentes en este país.

Los seleccionados podrán completar su formación en centros educativos preferentes como: la Universidad de Binghamton; la Universidad de Clarkson; la Universidad de Cornell; la Universidad de Fairfield; el Massachusetts Institute of Technology (MIT); el Oregon Institute of Technology; la Universidad del Estado de Oregon; el Rochester Institute of Technology; la Universidad de Tufts; la Universidad de Buffalo; la Universidad de Connecticut; la Universidad de Maine; la Universidad de Massachusetts; la Universidad de Oregón; la Universidad de Rochester; el Worcester Polytechnic Institute y la Universidad de Yale.

La beca asumirá el coste de la matrícula y otorgará 1.200 dólares mensuales durante los meses que se esté cursando el máster.

Becas para estudios de máster en México

Iberdrola también sufraga un total de seis becas a estudiantes mexicanos o residentes en México para cursar estudios de posgrado en dicho país a lo largo del periodo 2019-2020. Estas becas, que ya fueron concedidas en la convocatoria del año pasado, tienen una vigencia de dos cursos académicos.

Los seleccionados en 2018 han tenido la oportunidad de realizar sus estudios en siete campus de excelencia: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; el Instituto Tecnológico Autónomo de México; el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas; la Universidad Panamericana; la Universidad de Anáhuac; la Universidad Humanitas y la Universidad Iberoamericana.

La beca asume el coste de la matrícula y contempla una dotación para gastos de manutención, transporte y alojamiento de hasta 25.000 pesos mensuales, dependiendo del lugar de residencia del seleccionado y destino donde se imparte el máster.

Becas para estudios de máster convocadas en Brasil

En el marco de su Programa Internacional de Becas Máster, Iberdrola también ofrece un total de cinco becas a estudiantes brasileños o residentes en este país para cursar estudios de posgrado en España o Reino Unido durante el curso 2019-2020.

Los seleccionados podrán realizar sus estudios tanto en España -la Universidad Carlos III de Madrid; la Universidad de Zaragoza; la Universidad del País Vasco; la Universidad Politécnica de Madrid; la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Pontificia de Comillas- como en Reino Unido: el Imperial College of London; la Universidad de Cambridge; la Universidad de East Anglia; la Universidad de Edimburgo; la Universidad de Glasgow; la Universidad de Liverpool y la Universidad de Strathclyde.

Aparte de la matrícula y una ayuda con el pasaje aéreo, la beca otorgará 18.960 reales anuales para cubrir gastos de transporte y alojamiento en Reino Unido y 10.800 reales anuales en el caso de España.

Ayudas a la investigación en España

Por otro lado, este año la Fundación Iberdrola España va a apoyar hasta 20 proyectos que se desarrollen en centros de investigación o universidades de España.

El proceso de inscripción en esta nueva convocatoria se inicia también hoy y permanecerá abierto hasta el próximo 29 de marzo. Los interesados podrán consultar todas las condiciones y cumplimentar el pertinente formulario de solicitud en la página web de la Fundación Iberdrola España.

Con estas ayudas, la entidad busca promover la investigación en aquellas áreas relacionadas con la sostenibilidad energética y medioambiental, en especial aquellas que tienen que ver con la innovación en el acceso a formas modernas de energía y la lucha contra el cambio climático para superar situaciones de pobreza y promover el desarrollo humano.

Los solicitantes tendrán que ser avalados por el equipo y el centro donde se va a llevar a cabo la investigación. Cada ayuda estará dotada con un importe máximo de 20.000 euros por proyecto, que tendrá una duración de un año.

Esta iniciativa responde al compromiso de Iberdrola con el fortalecimiento de las relaciones entre la empresa privada y la comunidad investigadora, así como a su apuesta por el desarrollo tecnológico para poder abordar la transición energética.

Becas Iberdrola-Fulbright y Fundación Carolina

Adicionalmente a las convocatorias ya citadas, la Fundación Iberdrola España colabora con las becas de otras instituciones.

Por un lado, la Comisión Fulbright ha convocado de nuevo, dentro de su programa académico internacional, las becas Iberdrola-Fulbright para el curso 2020-2021. Los estudiantes interesados pueden consultar todas las condiciones de la convocatoria y realizar su solicitud a través de la página web hasta el próximo 11 de abril.

Por otro lado, la Fundación Carolina concederá 14 becas para estudios de máster en áreas relacionadas con la energía y el medio ambiente en universidades españolas, dirigidas a estudiantes mexicanos y brasileños. Los interesados pueden consultar las condiciones de esta convocatoria y realizar su solicitud a través de la página web hasta el próximo 7 de marzo.

El programa de becas de la Fundación Iberdrola España contempla además la concesión de becas de formación e investigación en el Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que permiten a los futuros especialistas completar su formación al más alto nivel mediante su participación en los programas de conservación y restauración de estas instituciones.

Iberdrola, en el marco de su compromiso con todos los territorios en los que desarrolla su actividad, apoya la creación y transmisión de conocimiento que contribuya a impulsar una generación de profesionales con las máximas capacidades para facilitarles el acceso al primer empleo.

Además, con su Programa Internacional de Becas Máster y sus ayudas a la investigación, Iberdrola contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el año 2030, integrados en su estrategia empresarial. Con estas ayudas, la compañía centra su esfuerzo en el cumplimiento del objetivo número 13 (acción por el clima), el objetivo 7 (energía asequible y no contaminante) y el objetivo número 4 (educación de calidad).