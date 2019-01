Brecha de género: Solo el 30% de los profesionales del sector de las TIC en Europa son mujeres

Eva Ramírez Madrid

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de mujeres en España graduadas en educación superior es de un 53,3 por ciento. En el caso de los hombres es de un 46,7 por ciento. Este porcentaje femenino también es superior al masculino en otros países de la Unión Europea, exceptuando Alemania y Grecia. El campo de los negocios, administración y derecho es el ámbito en el que más mujeres se gradúan en España. En último lugar, con un 0,6 por ciento, se encuentra el sector de las TIC.

Oportunidades perdidas

Los últimos datos de Eurostat apuntan a que la brecha salarial en España se sitúa en un 15 por ciento. Uno de los aspectos más llamativos es que las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres en casi todas las actividades económicas, a pesar de que hay más graduadas. Si nos centramos en el campo de estudio mayoritario, el de los negocios, solo un 9 por ciento de las mujeres activas ocupa un puesto directivo, mientras que, en el caso de los hombres, el porcentaje es de un 14 por ciento, según InfoJobs. De hecho, el número de mujeres directivas en empresas españolas medianas o grandes supuso un 0,3 por ciento del total de trabajadores durante el año 2017, frente al 1 por ciento de hombres.

Y si ya es difícil que una mujer sea directiva, lo es todavía más en el sector de las TIC. Así lo recoje BBVA a partir de un foro de debate organizado por Computing este año. Precisamente, durante este encuentro también se llegó a la conclusión de que uno de los factores que más afectan a agravar esta situación es la educación superior, "en parte por la falta de referentes femeninos en campos como las matemáticas o la computación". Otro de los aspectos más destacados es la oportunidad que supone para la figura de la mujer la digitalización y la tecnología: "No hablamos solo de un cambio de sistemas, sino también de valores, de cultura", afirmó Diana Cobaleda, directora de IT en el Casino Gran Madrid.

Hace unas semanas, se celebró el VIII Encuentro Mujeres Directivas de Willis Towers Watson, donde más de 200 mujeres influyentes del panorama empresarial se dieron cita para lograr la igualdad de género en la alta dirección. Para Ana Matarranz, directora de la institución, la revolución digital es imparable e indispensable para el papel de la mujer: "Está provocando un cambio en la manera gestionar, liderar y atraer talento. Todo un reto para las compañías para el que tenemos que estar preparadas y afrontarlo con energía e ilusión".

Cambio constante

Tal y como explica Qualiteasy: "El sector educativo se encuentra en un proceso de cambio constante donde la innovación digital es ya una de sus piezas clave con avances como el Big Data. Al mismo tiempo, las perspectivas de género toman su protagonismo en el sector con los estudios STEM –Science, Technology, Engineering and Mathematics–, para romper con el estereotipo de carreras diferenciadas por sexo y alcanzar mejores condiciones, remuneración y mayor permanencia, en los puestos de estas áreas de conocimiento donde aún existe segregación de género".

Algunas instituciones ya están poniendo en marcha iniciativas para intentar eliminar prejuicios de género, como es el caso de Unit4, cuya sede en Granada acogió este noviembre a 20 estudiantes de entre 12 y 17 años para que conocieran de primera mano los puestos en un sector en que la presencia de mujeres es minoritaria, dicho en otras palabras, para visibilizar el papel de la mujer en el sector tecnológico. "Nuestra intención es que las estudiantes conozcan el mundo de la tecnología para intentar eliminar prejuicios de género. Es un sector apasionante que ofrece muchas posibilidades de desarrollo personal y profesional para todo el que lo desee independientemente del género", comentó Vanesa Llorens, representante de la sede.

Según la organización Women's Forum for the Economy & Society, menos del 1 por ciento de la inversión corporativa o estatal a nivel global está dirigida a negocios cuyos propietarios son mujeres: "Se trata de una oportunidad perdida de enormes proporciones, no solamente para el empoderamiento económico y social de las mujeres, sino también para los negocios, gobiernos y otras organizaciones".

Aunque hay quien es optimista respecto al futuro. Según un informe de Strategy, para 2040 se prevé que alrededor del 30 por ciento de los próximos directores ejecutivos serán mujeres.

Ejemplos de líderes exitosas

Finance Academy ha recopilados algunos casos de renombre de mujeres ejecutivas. En primer lugar, Marillyn Hewson, consejera delegada de Lockheed Martin, multinacional estadounidense, ha sido nombrada la directora ejecutiva de 2018. Se unió a la compañía hace más de 30 años como ingeniera industrial y ha estado al frente de ella desde enero de 2013. Ginni Rometty encabeza la empresa IBM. Durante diez años consecutivos, ha aparecido en las "50 mujeres más poderosas en los negocios" de la revista "Fortune". Safra Catz, co-CEO de Oracle, comenzó su carrera en la banca de inversión. Es una de las ejecutivas femeninas mejor remuneradas del mundo.