Alicia Aguado: "El profesor seguirá siendo imprescindible en el proceso educativo"

Carmen García Madrid

La Fundación ATRESMEDIA, junto con Santillana y SAMSUNG, pone en marcha la 6ª edición del gran encuentro para profesores que tiene como objetivo rendir homenaje a los docentes, así como reconocer su labor en las aulas. El talento es el tema que inspirará ¡Grandes Profes! 2019, que cuenta también con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Iñaki López y Andrea Ropero (laSexta Noche) serán los presentadores de evento que se celebrará el sábado 26 de enero en Madrid. Alicia Aguado, responsable de "Grandes Profes" de la Fundación ATRESMEDIA detalla cómo es el desarrollo de este acontecimiento.

¿Qué significa este encuentro para todos los miembros de la comunidad educativa?

Grandes Profes nació en 2013 con una filosofía muy clara: inspirar, estimular y reconocer socialmente la labor de los docentes en el desempeño de su profesión. Seis años después este encuentro para rendirles el homenaje que, desde luego se merecen, goza de una excelente salud. Buena prueba de ello es que en esta edición se han inscrito más de 3.000 docentes. En menos de una hora se habían agotado todas las invitaciones. Cada año los profesores demuestran más interés en este evento, lo que revela su enorme implicación y el esfuerzo por mejorar en su trabajo. Y esto, desde luego, revierte favorablemente en los alumnos.

Además, creo que los profesores perciben que, tanto la Fundación ATRESMEDIA como los aliados que nos acompañan en esta apasionante aventura -Santillana, Samsung y la VUU-, queremos contribuir a la mejora educativa. Porque no es posible que exista un buen sistema educativo sin una sociedad que aliente su labor y confíe en los docentes.

¿Cuál es la clave del éxito para que este encuentro genere tanta expectación?

Los profesores viven el encuentro como si fuera una fiesta, la gran fiesta de la educación. La cita donde todo -ponencias, mesa redonda, zona de experiencias- se pone a su servicio. Esta jornada no pretende ser un congreso educativo, puesto que somos conscientes de que existen muchos y muy interesantes con profesionales del ámbito educativo. Lo que nosotros buscamos es que en cada convocatoria relevantes profesionales de diferentes sectores (académico, científico, literario, gastronómico, cinematográfico, musical ) compartan experiencias con los profesores y que también que puedan servirles de inspiración. Además, todos los ponentes tienen un denominador común: el respeto y agradecimiento a la profesión docente.

Después, los profesores -y así nos lo comunican- regresan a sus colegios motivados, con ilusión y con muchas ganas de poner en práctica los mensajes positivos y emocionantes que han recibido a lo largo del día. Y esto para nosotros supone una gran responsabilidad.

¿Cuál es el mensaje principal que le quieren transmitir a los profesores?

Con este encuentro anual, único y gratuito, queremos agradecer el incuestionable trabajo que hace los profesores en las aulas, muchas veces en condiciones complicadas. Y fundamentalmente queremos recordarles que desempeñan un papel vital para la sociedad, que son el corazón de la educación. Y, también que tengan presente que no están solos, que hay muchos "actores" (empresas, organismos públicos y privados, ayuntamientos, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro) luchando por y para la mejora educativa. Y es muy importante, además, que se sientan respaldados socialmente.

¿Qué importancia considera que tiene el talento en la educación actual?

La humanidad ha alcanzado a lo largo de la historia grandes logros que jamás hubiéramos imaginado. Esto ha sido resultado del gran potencial que tenemos, las ganas de superarnos y de imaginar un mundo mejor. Esto, ligado a que somos seres emocionales que se mueven también por sus pasiones, supone un "poder" muy valioso que se traduce no solo en un talento sino en múltiples talentos. Y si el talento es tan importante para seguir avanzando, ¿Cómo no lo va a ser en educación? Como dice el profesor y doctor en Neurociencia Francisco Mora, "solo se aprende lo que se ama" por lo que es vital que la educación guíe al alumno, apostando por sus pasiones y así entrenar sus talentos.

La educación está cambiando, ¿Cómo deben los docentes evolucionar con ella?

Los países que logran un sobresaliente en Educación ponen a los docentes en el centro de su reconocimiento. Sin duda, estamos viviendo un momento apasionante, donde está en revisión no sólo lo que se aprende, si no sobre qué se enseña, cómo se aprende e incluso dónde. Y en un momento en el que en diferentes foros se mantiene un activo y controvertido debate sobre nuevos modelos pedagógicos, sí hay un consenso generalizado respecto a la figura del profesor que cobra -si cabe- más importancia que nunca. El profesor será un inspirador o un moderador, pero claramente es y seguirá siendo imprescindible en el proceso educativo.

¿Qué cualidades y características debe tener un profesor en la actualidad?

La verdad es que la tarea educativa es cada vez más compleja y vive una transformación constante, propiciada por la vertiginosa irrupción de una tecnología cambiante. Estos desafíos exigen al profesor no solamente conocimientos de las materias docentes, si no también otra serie de habilidades, por ejemplo, que sea buen comunicador, psicólogo, director de equipos, creativo, innovador, que motive a los alumnos, que tenga buen humor . La lista es extensa y, desde luego, que sea muy, muy paciente y entusiasta. Aunque no es el único factor, una persona que "ama" la enseñanza y a sus alumnos, es capaz de transmitir esa motivación en sus clases.

¿Qué importancia hay que darle a las denominadas "soft skills" en las aulas?

Siguiendo en la línea de que somos seres emocionales, nuestra forma de relacionarnos con el entorno y el buen resultado en lo que hagamos está relacionado. Es por ello que hay una serie de habilidades conocidas como "soft skills" que son esenciales y que no deben olvidarse en las aulas. Estas son las habilidades del trabajo en equipo, habilidades sociales, de comunicación, actitudes, resolución de conflictos, liderazgo, reflexión, empatía, curiosidad, etc. El entorno educativo tiene un entorno privilegiado para desarrollarlas, pero debe recibir el apoyo de la familia y la sociedad para que este trabajo sea conjunto. Los contenidos son importantes, pero sin la competencia para adaptarlos al mundo que nos rodea sería imposible descubrir en su totalidad el potencial que tenemos.